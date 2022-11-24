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Корпорация «Иркут» поставит первый самолет МС-21-300 авиакомпании «Россия»

Лайнер собрали на заводе в Иркутске.

Первый собранный в Иркутске самолет МС-21-300 передадут авиакомпании «Россия». Об этом изданию IRK.ru рассказал источник близкий к производству.

Презентацию МС-21-300 проведут в Ульяновске, после он полетит в город Жуковский для проведения испытаний.

Напомним, что самолет оснащен пассажирским салоном с максимальной вместимостью – 211 кресел экономического класса. Преимущество самолета МС-21 – самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана, в первую очередь, на авиакомпании-лоукостеры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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