437 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Иркутской области с начала года

Оборот общественного питания составил 21,5 млрд рублей, в сопоставимых ценах 118,8% к январю-октябрю 2021 года. Платных услуг оказано на 114,5 млрд рублей, 106% к соответствующему периоду 2021 года. Об этом сообщает Иркутскстат.

Оборот розничной торговли составил 437 млрд рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года он снизился на 2,8% в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 50,4%, непродовольственных товаров – 49,6%.