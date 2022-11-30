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437 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Иркутской области с начала года

Оборот общественного питания составил 21,5 млрд рублей, в сопоставимых ценах 118,8% к январю-октябрю 2021 года. Платных услуг оказано на 114,5 млрд рублей, 106% к соответствующему периоду 2021 года. Об этом сообщает Иркутскстат.

Оборот розничной торговли составил 437 млрд рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года он снизился на 2,8% в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 50,4%, непродовольственных товаров – 49,6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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