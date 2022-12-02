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Банк «Приморье» улучшил условия обслуживания для держателей кредитных карт

В период с 1 декабря 2022 по 31 января 2023 устанавливается бесплатное снятие наличных по кредитным картам в банкоматах и кассах Банка «Приморье» на сумму до 10​ 000 рублей в месяц. 

В Банке «Приморье» при оформлении кредитной карты можно выбрать программу лояльности: 

Основные условия для кредитных карт Банка остаются прежними: 

  •  кредитный лимит - до 1,5 миллионов рублей 

  •   льготный период - до 50 дней 

  •   фиксированная ставка после выхода за льготный - 24% годовых 

  •   бесплатный выпуск, обслуживание и сервис информирования. 

Оформить карту можно в офисах Банка, по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86 или на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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