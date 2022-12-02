Банк «Приморье» улучшил условия обслуживания для держателей кредитных карт

В период с 1 декабря 2022 по 31 января 2023 устанавливается бесплатное снятие наличных по кредитным картам в банкоматах и кассах Банка «Приморье» на сумму до 10​ 000 рублей в месяц.

В Банке «Приморье» при оформлении кредитной карты можно выбрать программу лояльности:

«Большой кешбэк» с возвратом денежных средств до 25% за совершенные покупки

«Аэрофлот Бонус» с начислением до 6 миль за каждые 100 рублей.

Основные условия для кредитных карт Банка остаются прежними:

кредитный лимит - до 1,5 миллионов рублей

льготный период - до 50 дней

фиксированная ставка после выхода за льготный - 24% годовых

бесплатный выпуск, обслуживание и сервис информирования.

Оформить карту можно в офисах Банка, по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86 или на сайте.