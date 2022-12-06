Сбер упростил получение ипотеки на ИЖС

Получить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) стало ещё проще: заёмщику больше не нужно направлять в банк уведомление о начале строительства. Нововведение касается любых профильных программ Сбера: «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость», государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «ИТ-ипотека» и «Сельская ипотека».

Форма такого уведомления и порядок его получения законодательно утверждены (полное название — «Уведомление о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и возможности размещения недвижимости на земельном участке»). Теперь этот документ не требуется в обязательном порядке для получения ипотеки от Сбера на индивидуальное строительство (за исключением строительства на землях крестьянско-фермерских хозяйств).

Более того, теперь выгодная опция от Домклик «Своя ставка» — она позволяет снизить процентную ставку по ипотеке с госпрограммой, внеся единоразовый платёж, — распространяется и на строительство дома.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее сообщить об этом менеджеру банка. Заёмщик сам выбирает, на сколько снизится ставка по ипотеке, исходя из размера платежа (максимум — до 6 процентных пунктов). Минимальный платёж — 0,6% от суммы кредита. Нужную сумму банк спишет автоматически в момент выдачи ипотеки. Рассчитать свою выгоду можно онлайн на Домклик в «Калькуляторе ипотеки».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

– Индивидуальное жилищное строительство — приоритет для нас. Мы понимаем, что жить в частном доме хотят миллионы россиян, и стремимся устранить все бюрократические препятствия, которые этому мешают. Поэтому мы продолжаем упрощать клиентский путь для тех, кто хочет построить свой дом и нуждается в заёмных средствах. Мы сократили пакет документов, снизили минимальный первоначальный взнос, распространили возможность получения такой ипотеки частями и на госпрограммы. Востребованность ипотеки для ИЖС в Сбере продолжает расти. По данным аналитиков Домклик, в ноябре банк выдал 2,5 тыс. таких кредитов на 10,9 млрд рублей. 97% из них — по госпрограммам.

Всего за 11 месяцев 2022 года выдано 20,7 тыс. ипотек на 84,7 млрд рублей (по госпрограммам — 92%). Для сравнения: в 2021 году россияне оформили всего 8 тыс. ипотечных кредитов для ИЖС на 24,3 млрд рублей.