Более 10 пострадавших во время спецоперации бойцов выписали из госпиталя в Иркутске

Правительство Приангарья сообщило, что на сегодняшний день из военного госпиталя в Иркутске выписали более 10 человек, пострадавших во время спецоперации на Украине, – они вернулись на службу.

«Сейчас мы видим, что у ребят совершенно другое настроение, нежели было три недели назад. Врачи делают все возможное и невозможное для того, чтобы бойцы вновь встали на ноги, определились с вопросами дальнейшей службы, профессионального развития. Лечение идет в плановом порядке, ребята получают квалифицированную помощь. Уже более 10 человек выписалось и вернулось к месту службы. Бойцов поддерживают муниципалитеты, общественные организации, волонтеры. Вместе с медиками они единой командой отрабатывают все вопросы», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Для бойцов, которые уже прошли реабилитацию, в регионе организуют экскурсии. Военнослужащие познакомятся с Байкалом, посетят знаковые места Иркутска.