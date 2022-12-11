Новости

Более 10 пострадавших во время спецоперации бойцов выписали из госпиталя в Иркутске

Правительство Приангарья сообщило, что на сегодняшний день из военного госпиталя в Иркутске выписали более 10 человек, пострадавших во время спецоперации на Украине, – они вернулись на службу.

Читайте также:

Военнослужащий-контрактник из Братска Александр Чурбаков погиб в СВО на Украине
11 декабря 2022
Егор Назаров и Александр Московских из Иркутской области погибли в спецоперации на Украине
10 декабря 2022

«Сейчас мы видим, что у ребят совершенно другое настроение, нежели было три недели назад. Врачи делают все возможное и невозможное для того, чтобы бойцы вновь встали на ноги, определились с вопросами дальнейшей службы, профессионального развития. Лечение идет в плановом порядке, ребята получают квалифицированную помощь. Уже более 10 человек выписалось и вернулось к месту службы. Бойцов поддерживают муниципалитеты, общественные организации, волонтеры. Вместе с медиками они единой командой отрабатывают все вопросы», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Для бойцов, которые уже прошли реабилитацию, в регионе организуют экскурсии. Военнослужащие познакомятся с Байкалом, посетят знаковые места Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании