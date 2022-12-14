Мне нужна «своя лопата», чтобы «копать». Вячеслав Заяц, «Слата», – о сделке с X5 и планах на будущее

«Консолидация – неизбежный тренд для рынка ритейла, но, когда у тебя есть свое детище, хочется думать, что тебя это обойдет стороной», рассказал в интервью Газете Дело председатель Совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. Почему было принято решение о сделке с X5? Что изменился для собственника компании? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в интервью Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.

– Предложения о продаже компании поступали регулярно. Но первая встреча, на которую мы согласились, состоялась в августе прошлого года – с представителями Х5. Я понимал при этом, что Х5 не дотянуться так просто до Иркутской области, им сложно управлять магазинами на расстоянии – при всей мощи управленческой машины и отработанных стандартах. А мы хорошо знаем «складки местности», у нас защищенность локациями, которые мы нарабатывали все эти 20 лет. Мы знаем местную специфику, а X5 имеет большую закупочную силу. Совместные усилия должны принести больше пользы для обеих компаний, – отметил Вячеслав Заяц.

Говоря о планах на будущее, Вячеслав Заяц отмечает, что сейчас он в поиске новых направлений бизнеса.

– Мне, как мужчине, нужно дело, нужна «своя лопата» в руки, нужно что-то «копать».

Напомним, 3 августа 2022 года было объявлено о стратегическом альянсе X5, «Слаты» и «Красного Яра». После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.