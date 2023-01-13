Финам: 2022 – худший год за всю историю на фондовом рынке

2022 год не только стал одним из самых неудачных для финансовых рынков, но и задал новые тренды. «Финам» подвел инвестиционные итоги уходящего года.

1. Худший год за всю историю

По итогам года российский рынок акций потерял 43% капитализации — это наибольшее снижение в современной истории. Голубые фишки в моменте оказались «неликвидом» — инвесторы начали массово избавляться от бумаг крупнейших компаний, а спекулятивные сделки с мусорными бумагами стали набирать популярность.

Наибольшее число коротких сделок частные инвесторы совершили с акциями таких флагманов российской экономики, как Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель» и «Роснефть». Крупнейшие отечественные компании также продемонстрировали сильнейшее снижение капитализации. В антирейтинг вошли бумаги «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Полиметалла» и «Роснефти».

2. Тон задают розничные инвесторы

В 2022 году розничные инвесторы стали формировать 80% оборота в биржевом «стакане», отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых: «Несмотря на отдельные позитивные новости по дивидендам и раскрытию отчетов эмитентами, инвесторы пока с осторожностью относятся к вложениям в акции, так как геополитическая повестка сейчас является доминирующим фактором. Приток ликвидности от физлиц фиксируется только в периоды затишья конфликта».

3. Возможности для заработка есть всегда

Впрочем, снижение капитализации не помешало инвесторам заработать на сделках с голубыми фишками. Например, бумаги крупнейшего кредитора страны — Сбербанка — по итогам прошедшего года вошли в пятерку наиболее доходных. Однако лидерами по доходности все-таки стали менее крупные компании (En+ Group и VK), а также второй эшелон: компания «Сибирский гостинец», занимающаяся продажей сушеных ягод и грибов, и авиастроительная корпорация «Иркут».

4. Интерес к иностранным бумагам остался

На американском рынке предпочтения инвесторов на протяжении всего года оставались практически неизменными. Чаще всего они заключали сделки с бумагами популярных технологичных гигантов: Tesla, NVIDIA, AMD, Apple и Alibaba. Наиболее выгодными при этом оказались сделки с эмитентами из сектора здравоохранения. В пятерку самых доходных по итогам 2022 года вошли бумаги биофармацевтических фирм Kintara Therapeutics, Kala Pharmaceuticals Hoth Therapeutics, развлекательной компании Warner Bros. Discovery и онлайн-ритейлера Amazon.