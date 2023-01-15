Ангарский маньяк Михаил Попков заявил о желании отправиться в зону спецоперации

Маньяк из города Ангарска Иркутской области Михаил Попков, осужденный за более чем 80 убийств, в интервью с корреспондентом программы «Вести-Иркутск» заявил о желании отправиться в зону спецоперации на Украине.

«Если свою военно-учетную специальность взять, то, я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас более современное это все – радиоэлектроника и так далее. Мне, несмотря на то, что 10 лет в тюрьме нахожусь, думаю, не так сложно будет что-то изучить быстро», – рассказал Попков, отметив, что попасть в армию – это его мечта.

Он также сообщил, что хотел бы отправиться на Украину через пару месяцев, после морозов, поскольку не уверен, что сможет выдержать холода, находясь прежде длительное время только в теплом помещении. Однако Попков предполагает, что ему могут и не предложить ехать на Украину.