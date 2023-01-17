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Финам: В российской экономике ожидается сложный год

Для западного мира прогнозируется мягкая рецессия, замедление инфляции и пауза в повышении ставок. В России же ожидается трудный период, связанный с сокращением экспорта и инвестиций в основной капитал, однако к концу года национальная экономика начнет восстанавливаться. Такие выводы делают аналитики «Финама» в инвестиционной стратегии на 2023 год. При этом фондовый рынок, по мнению экспертов, продолжит двигаться в боковике, а основной интерес для инвесторов будут представлять дивидендные истории, акции экспортеров и компаний внутреннего спроса. 

В 2022 году мировая экономика столкнулась с беспрецедентным давлением, вызванным в том числе конфликтом на Украине, антироссийскими санкциями, рекордной инфляцией, энергетическим кризисом, вспышками ковида в Китае. Сочетание этих факторов привело к ужесточению монетарной политики в ряде государств и отразилось на финансовых рынках, которыми завладели медвежьи настроения.

В текущем году глобальная экономика начнет постепенно замедляться, прогнозируют в аналитическом управлении «Финама». На Западе в базовом сценарии ожидается мягкая рецессия и замедление инфляции, что позволит центробанкам замедлить темпы повышения ставок и избежать избыточного ужесточения монетарной политики. Более позитивно в исследовании оценивается ситуация в Поднебесной, экономика которой продолжит выигрывать от наращивания импорта российского сырья по выгодным ценам, ослабления антиковидных мер и мягкой ДКП.

Для экономики России шок от событий 2022 года оказался значительно мягче ожиданий. «По нашим прогнозам, ВВП в 2023 году сократится на 2,5-3,5%. В I полугодии возможен наиболее трудный период, связанный с сокращением экспорта и инвестиций в основной капитал. Ближе к концу года экономика может начать восстановление», — считают аналитики. Существенные риски в текущем году они связывают с возможной рецессией в мировой экономике, угрозами финансовой стабильности и усилением санкционного давления.

Эксперты ожидают, что инфляция в текущем году будет находиться в диапазоне 6-7%, прогноз по ключевой ставке — 7-8,5%. Рубль, упавший в декабре прошлого года, уже в текущем году начнет стабилизироваться. Как отмечается в аналитической записке, курс рубля укрепится, поскольку со временем поставки нефти из России нормализуются, а цены несколько восстановятся. Прогноз аналитиков «Финама» по курсу доллара к рублю на 2023 год — торговля в диапазоне 65-75 рублей.

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На отечественном фондовом рынке базовым сценарием является боковик, внутри которого имеет смысл среднесрочная торговля. «Наименее рискованный вариант — дивидендные акции, так как выплаты сейчас являются сигналом, что у компании все в порядке с ликвидностью, — отмечается в исследовании. — Привлекательно смотрятся компании внутреннего спроса (федеральные продовольственные ритейлеры и электроэнергетики), а также экспортные сырьевые компании — в основном нефтегаз и удобрения, от которых трудно отказаться». Перспективно на российском рынке выглядят акции «Башнефти» (целевая цена — 86 руб., апсайд — 22%), «Норильского никеля» (19 974 руб.; 29%) и «Новатэка» (1277,4 руб.; 21%).

Интерес для российских инвесторов могут представлять инструменты китайского фондового рынка, подчеркивается в аналитической записке «Финама»: «Смена ковидной политики даст мощный толчок фондовому рынку. На китайском рынке давно не было роста, и в условиях низких процентных ставок и оживления экономики местные индексы могут стать доходными в 2023 году». В условиях выхода из локдаунов лучше рынка будут выглядеть бумаги ритейлеров, железнодорожных компаний и банков, считают аналитики. Среди интересных инструментов — Global X China Semiconductor ETF (целевая цена — 63 HKD, апсайд —50%), China Construction Bank (5,6 HKD; 13%), Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (24,8 HKD; 11%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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