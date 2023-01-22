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СК начал доследственную проверку из-за долгостроя на Дыбовского в Иркутске

СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку из-за долгостроя на улице Дыбовского в городе Иркутске после обращения владельцев квартир, сообщила пресс-служба ведомства.

Люди пришли на личный прием к первому заместителю руководителя СУ СК России по Иркутской области. «В 2021 году «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» переданы права и обязанности застройщика-банкрота, принято решение достроить указанный дом и ввести в эксплуатацию, однако указанные работы не выполнены, что нарушает права и законные интересы участников долевого строительства», – уточнили в ведомстве.

Проведение проверки организовано по статье «Превышение должностных полномочий». «Будут опрошены должностные лица администрации Иркутска и Октябрьского округа Иркутск, не принявшие достаточных мер для восстановления нарушенных прав граждан», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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