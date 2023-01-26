Рынок пива в России упал на 5,3%

В России в 2022 году объемы продажи пива по сравнению с 2021 годом упали на 5,3%. Это связано с уходом иностранных брендов, альтернативу которым россияне так и не нашли. Эксперты компании «Градус» с использованием данных системы GRADUS Retail Index (GRI) выяснили (результаты есть в SIA.RU), какие пивные бренды были наиболее популярны в прошедшем году.

– До февраля 2022 года около 5% объёма продаж пива в России занимало импортное пиво, большинство брендов из России ушло, и это стало фактором сокращения объёма продаж, хотя не самым главным на фоне весеннего падения рубля и резкого скачка инфляции. По итогам 2 квартала продажи пива снизились в годовом выражении на 10,9% в декалитрах и на 9,9% в штуках, – отмечают аналитики.

Продажи пива в России достаточно сильно отличаются от региона к региону в зависимости от климатических условий (чем севернее расположен регион, тем ниже там объёмы потребления пива в сравнении с более южными регионами), а также национальных традиций (в регионах Северного Кавказа либо вообще низкое потребление алкоголя в связи с религиозными традициями, либо в этих регионах пиву предпочитают вино, преимущественно местного производства). Так, например, в Иркутской области объемы продаж пива сократились на 31,8%,

Из субъектов Федерации самыми крупными регионами по объёмам продаж пива по итогам 9 месяцев 2022 года (в декалитрах) являлись:

Московская область (продажи в декалитрах 17,58 млн ДАЛ, 8% общего объёма продаж пива в РФ)

Город Москва (продажи 14,08 млн ДАЛ, 7% общего объёма продаж)

Свердловская область (продажи 9,75 млн ДАЛ, 5% общего объёма продаж)

Доля импортного пива, продаваемого в России, даже до СВО и кризисных явлений в экономики, всегда была очень небольшой и мало изменилась после ухода ряда иностранных брендов. В основном российский рынок покинули бренды из США, Великобритании, Дании и Ирландии, однако, производители пива из европейских стран, в том числе, из Германии и Чехии, а также из таких стран с богатыми традициями пивоварения, как Бельгия, Нидерланды и Польша, по-прежнему продолжают поставлять свою продукцию в Россию. Кроме того, на российском рынке постепенно увеличивают присутствие производители пива из Мексики, Японии, Китая, Южной Кореи.

В число самых продаваемых пивных брендов в России по итогам 9 месяцев 2022 года входили бренды только российского производства. Тройку лидеров возглавляют:

СТАРЫЙ МЕЛЬНИК «Из Бочонка Мягкое» светлое 4,3% 0,45 л (стекло) ОХОТА «Крепкое» светлое 8,1% 1,25 л (ПЭТ) БАЛТИКА «Экспортное № 7» светлое 5,4% 0,45 л (ж/б)

По мнению директора по развитию новых продуктов РА «Градус» Евгения Акентьева, «тренд на снижение может быть единовременным и связанным преимущественно с уходом известных иностранных брендов из России в 2022 году». Эксперт прогнозирует, что в 2023 году можно ожидать как минимум нулевой динамики рынка пива в сравнении с 2022 годом или очень небольшого спада продаж.