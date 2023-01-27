Рост чистой прибыли на 55%, новый акционер и новые рынки: R-Style Softlab подвела итоги 2022 года

По итогам 2022 года компания R-Style Softlab, входящая в группу компаний Россельхозбанка, разработчик программных продуктов для финансового сектора, увеличила выручку с 1,4 до 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 55% (с 75 до 116 млн рублей).

В 2022 году R-Style Softlab успешно реализовала ряд крупных проектов: например, проект R-Style Softlab по оптимизации корпоративного хранилища данных позволил существенно сократить время выгрузки данных в КХД и более плавно распределить нагрузку на сервер. Были завершены проекты автоматизации формирования налогового учета по собственным операциям на финансовых рынках, а также внедрены АБС RS-Bank и система ДБО R-Style Softlab. Система дистанционного банковского обслуживания R-Style Softlab пользуется высоким спросом со стороны банков и страховых компаний. По итогам 2022 года общее количество пользователей InterBank RS превысило 7 млн.

В ряде финансовых организаций было реализовано большое количество проектов по интеграции связи кредитных организаций с государственными информационными системами на базе линейки продуктов RS-Connect. Например, выполнено внедрение комплекса решений цифрового профиля клиента, завершены проекты по интеграции систем обеспечения связи с ГИС.

Перспективами развития компании поделился генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин: «R-Style Softlab, один из пионеров рынка разработки программного обеспечения для финансовых компаний, в 2023 году выходит на новую орбиту. Перед нами стоят большие задачи: обеспечить комплексное удовлетворение потребностей наших клиентов в части ИТ, масштабирование нашей экспертизы, выработка продуктов и подходов для компаний из новых для нас отраслей. Опыт и компетенции команды R-Style Softlab, поддержка акционера и партнеров позволят нам реализовать задуманное в 2023 году».

В третьем квартале 2022 года новым акционером R-Style Softlab стал Россельхозбанк. В числе последовавших за этим ключевых изменений — усиление команды менеджмента, перезагрузка направлений маркетинга и продаж, внедрение новых бизнес-моделей и выход на новые рынки, оптимизация производственных процессов. В компании принята долгосрочная стратегия развития, в основу которой легли рост в секторе решений для компаний финансовой отрасли, создание продуктовой линейки для компаний агропромышленного комплекса, а также проведение цифровой трансформации R-Style Softlab и создание на основе полученного опыта сервисного рыночного продукта.

В рамках подготовки обновленной стратегии было проведено исследование, в котором изучались перспективы запуска проектов по импортозамещению среди компаний финансового сектора. 82% опрошенных заявили о подготовке к старту проектов по импортозамещению, из которых 68% подтвердили готовность к использованию продуктов R-Style Softlab. Такой результат иллюстрирует неослабевающий рост отечественного финансового сектора и его готовность к импортозамещению с одной стороны, а также высокое доверие к бренду R-Style Softlab — с другой.

В 2023 году компания сосредоточится на предоставлении рынку комплексных решений в части импортозамещения, а также собственных импортозамещенных продуктов, среди которых мультиплатформенная АБС RS-Bank, тестирование которой начнется в первом полугодии, система автоматизации работы на финансовых рынках RS-FinMarkets, линейка решений для взаимодействия с ГИС RS-Connect и RS-IS — хранилище данных на отечественной СУБД.

Кроме этого, R-Style Softlab вернулась на рынок системной интеграции и пополнила продуктовый портфель коробочными и кастомными импортозамещенными программными решениями партнеров, среди которых компании 1C, Битрикс, ГК Astra Linux, Альт Линукс, Постгрес профессиональный, КЭДО HR Link, Visiology и др. В сегменте оборудования уже заключены партнерские договора с производителями и дистрибьюторами Aquarius, ICL, F+tech, MARVEL и OCS.