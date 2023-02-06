Дальневосточный банк запустил новый сервис Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов

Дальневосточный банк запустил новый сервис Mir Pass, с помощью которого обладатели карт Mir Supreme смогут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов международного оператора ON PASS.

Дальневосточный банк всегда старается обеспечить своим клиентам самый высокий уровень обслуживания. Совместная с платёжной системой «Мир» программа Mir Pass - альтернатива покинувшим Россию сервисам. На сегодня она включает более 100 бизнес-залов в России и за рубежом, в которых можно комфортно отдыхать во время путешествий.

Воспользоваться Mir Pass очень просто: теперь, вместе с картой Mir Supreme клиент получает от Дальневосточного банка 16-значный номер ID и активационный код для регистрации в Mir Pass. Необходимо пройти регистрацию и активировать сервис, следуя инструкции. После этого клиенту будет доступен QR-код, который нужно будет предъявлять администратору бизнес-зала, входящего в программу ON PASS. Список доступных бизнес-залов размещен здесь.