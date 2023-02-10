Оборот оптовой торговли в Иркутской области упал на 11,6% в 2022 году

Просадка обусловлена сокращением покупок непродовольственных товаров, сообщает Иркутскстат.

«Объемы продаж снизились, оборот оптовой торговля сократился на 11,6%, розничной – на 4,5%. В торговле снижение обусловлено сокращением покупок непродовольственных товаров. Продажа продуктов, напитков и табачных изделий, напротив, увеличилась за год на 2,9%», – говорится в документе (есть у SIA.RU).

В сфере сервиса и общепита продолжался рост. Наибольшее увеличение зафиксировано в общественном питании, по сравнению с предыдущим годом оборот вырос на 20,8%. Объем услуг населению увеличился на 6,9%.

Инфляция за год (по отношению к январю-декабрю 2021 г.) составила 15,7%. Наибольший прирост цен зафиксирован на непродовольственные товары – 18,6%. Цены на продукты питания увеличились за год на 17,6%, услуги подорожали в среднем на 9,3%.