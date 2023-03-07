Сеть «Слата» делает 30% товарооборота поставщиков из Иркутской области

Сейчас по-настоящему пришло время для местных производителей, убежден исполнительный директор торговой сети «Слата». По мнению Ярослава Шиллера, фермеры и местные производители способны производить качественный и вкусный продукт, но им необходимы новые способы взаимодействия и каналы продажи, нужен стабильный сбыт для роста и развития.

Торговые сети, в свою очередь, заинтересованы в локальном продукте, который способен обеспечить покупательский спрос и лояльность к сети, поэтому в торговой сети «Слата» есть проект «Местные производители», который стабильно вводит на полки своих магазинов новинки от местных производителей.

«Есть местные производители, которые убеждены, что ритейлер обязан пускать их на полки, но это так просто не работает. Ритейлер выполняет роль фильтра. Есть рынок с большим количеством разных производителей и предложений, а есть клиенты. Мы должны хорошо знать нужды и потребности наших клиентов и предложить им то, что максимально будет вписываться в их картину мира, в чем есть потребность и покупательский запрос. На текущий момент у нас уже 76 контрактов и около 500 наименований, стабильно растущий товарооборот, что говорит о том, что мы идем в правильном направлении. При этом мы считаем важным формировать предложения для разных целевых групп и потребностей», – пояснил Ярослав Шиллер.

Современный темп жизни с каждым годом увеличивает интерес покупателей к готовой продукции, к качественному и сытному перекусу. Торговая сеть «Слата» с момента запуска в 2020 году проекта «Местные производители» стала сотрудничать с компанией STREETS, которая в день производит для сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» 5 тысяч бургеров сэндвичей и роллов!

Как отмечает генеральный директор компании STREETS Николай Егоров, переговоры с сетью длились около полугода, которые привели к тому, что компания имеет стабильный сбыт своей продукции в самой крупной торговой сети в Восточной Сибири и в доле продаж составляет 30% от всего товарооборота компании.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наш продукт был не просто самым любимым у покупателей, а наравне с этим был высокого качества. У нас системно проходят аудиты от компании «Слата», мы открыты и поэтому с радостью приняли участие в проекте Ярослава «Время местных!», чтобы он мог лично убедиться и проверить наше предприятие. Мы готовы к взаимовыгодному диалогу с сетью, как и готовы чутко реагировать на потребности покупателей», – добавил Николай Егоров.

Ярослав Шиллер не скрывает, что он большой поклонник так называемой уличной еды. Фастшуд уже прочно вошел в повседневную жизнь и его хотя бы раз покупал каждый. Какие же позиции в «Слате» и «ХлебСоли» пользуются наибольшей популярностью?

– Стабильно пользуются спросом наши бургеры. А за последний год мы разработали несколько новинок роллов, и они тоже нашли своего потребителя. Для сети «Слата» мы разработали эксклюзив «Рич Тести» – бургер с говядиной, огурцом и острым соусом. Стритфуд же – это еда не только для школьников и студентов. Наша целевая аудитория – это активные люди до 35 лет, их потребности выше. Мы же стараемся им соответствовать и удовлетворять. Компании уже 12 лет. Есть довольно много потребителей, которые выросли вместе с нами.