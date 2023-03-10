Десять модульных отелей начнут работу в Иркутской области летом 2023 года

Их возводят в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. Согласно плану, будет создано не менее 140 номеров, предусматривающих 280 койко-мест. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Иркутске возводят 24 модуля отеля «Байкал-Аляска» на территории спорт-парка «Поляна». В основе концепции отеля история сибирских первопроходцев, осваивавших Дальний Восток и Русскую Америку по маршруту Байкал – Аляска.

В эко-парке «Озера на Снежной» в Слюдянском районе расположены два модульных отеля: один из них под названием «Изумрудное», состоящий из 12 отдельно стоящих модулей, расположился вдоль берега одноименного озера, второй некапитальный отель «Папоротник» состоит из 10 модулей для проживания, перед каждым из которых планируют обустроить мангальную зону.

Еще один проект реализуют на территории турбазы на берегу Малого Моря, летом там начнут принимать гостей 12 некапитальных модулей.

Напомним, модульные некапитальные средства размещения для туристов строят при поддержке федеральных средств, в 2022 году Иркутская область стала одним из 19 регионов, получивших средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В общей сложности на строительство модульных отелей направили 208,3 млн рублей. Из них 200 млн – федеральная субсидия, еще 8,3 млн рублей – софинансирование из областного бюджета. Работа ведется совместно с частным бизнесом, предполагается, что объем частных инвестиций составит более 470 млн рублей.