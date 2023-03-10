«Универсальная» карта АТБ в лидерах рейтингов финансовых ресурсов

«Универсальная» кредитная карта Азиатско-Тихоокеанского банка заняла топовые позиции в рейтингах лучших кредиток марта 2023 года, составленных финансовыми порталами.

Так, по мнению ресурса Brobank.ru «Универсальная» карта заняла 2-е место среди лучших кредиток. Аналитики выделили основные преимущества продукта – бесплатное обслуживание, применение льготного периода к снятию наличных.

Финансовый сервис «Выберу.ру» оценил текущие условия кредитных карт от банков ТОП-100 по объемам розничного кредитования. Для этого портал сравнил такие критерии, как: длительность льготного периода, минимальный процент кредитования, проценты начисления кэшбэка, условия перевода средств и снятия наличных, диапазон кредитных ставок, стоимость выпуска и обслуживания карты. Дополнительно учитывалась значимость банка-эмитента карты на финансовом рынке страны.

По версии «Выберу.ру», среди 20 лучших кредитных карт с большим льготным периодом «Универсальная» карта АТБ удостоена 8-й строчкой рейтинга.

Напомним, что «Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. В первые 15 дней снятие наличных можно осуществить без комиссии, далее бесплатное снятие распространяется на сумму до 30 000 рублей в месяц.

Кэшбэк за покупки составляет 1,5% без ограничения по максимальной сумме выплаты. Обслуживание по карте бесплатное.

Для оформления «Универсальной» карты нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ. Подробности можно уточнить по

телефону 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).