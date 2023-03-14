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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях и расширил линейку, запустив новые сроки вклада 6 и 12 месяцев. Теперь базовые ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 0,7 – 1,6% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада – 100 000 CNY.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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