Русско-Амурский мемориальный комплекс благоустроят в Иркутске

Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек с покрытием из плитки и монтаж освещения вдоль них. Проведут ремонт входной группы и установят табличку с названием мемориального комплекса. Об этом рассказали в мэрии Иркутска.

На территории появятся скамейки и урны. Выполнят работы по устройству подпорной стенки с размещением на ней скамьи из брусьев. Рядом смонтируют информационные стенды.

Будет отреставрирована стела в честь воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в 1941-1945 годах, расположенная недалеко от главного входа. Памятный знак, стилизованный под белую пятиконечную звезду, оштукатурят и покрасят. Вокруг него сделают ограждение.

В рамках благоустройства высадят ели и разобьют газоны. В 2022 году на территории мемориального комплекса установили камеры видеонаблюдения.

– Русско-Амурский мемориальный комплекс – значимый объект для нашего города. Убежден, что именно поэтому иркутяне проголосовали за благоустройство этой территории. С помощью президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» это памятное место, которое является неотъемлемой частью истории Иркутска, будет обновлено с применением современных материалов, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Кроме того, в этом году на Амурском кладбище будет продолжено восстановление воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Планируют привести в порядок 20 надгробий. Работы проводят по федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».