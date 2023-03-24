В монгольском гипермаркете может появиться специальный павильон-витрина товаропроизводителей Иркутской области

Отдельная торговая площадка может быть создана в одном из торговых центров Улан-Батора для товаропроизводителей из Иркутской области, причем для арендаторов готовы предоставить льготные условия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в рамках экскурсии в ТЦ Food City.

Напомним, с 22 по 24 марта в Улан-Баторе с бизнес-миссией находится делегация Приангарья. Запланированы b2b-встречи, бизнес-форум, а также визиты на предприятия Улан-Батора. Иркутскую область на мероприятии представляют 25 компаний.

Экскурсия в торговый центр Food City стала первым мероприятием бизнес-миссии. Как рассказали собственники объекта, гипермаркет создан по концепции «Все для дома», возведен в быстрорастущем микрорайоне Улан-Батора, где в радиусе 4 км проживает более 15 000 человек, и застройка микрорайона продолжается.

Бизнесу Приангарья предлагается аренда торговых площадей на льготных условиях. Идея состоит в том, чтобы открыть в ТЦ отдельный павильон-витрину Иркутской области под единым региональным брендом Baikalnatural по продаже продуктов питания.

Также пищевики Иркутской области посетили ООО «Цалуут импекс», которое занимается животноводством и мясопереработкой. Мясоперерабатывающий комбинат является одним из крупнейших в Монголии.

Представители легкой промышленности побывали на кашемировой фабрике Khanbogd Cashmere («Ханбогд Кашемир»). Предприятие по переработке и производству кашемира существует с 1998 года, здесь работает порядка 400 человек.

— У представителей Иркутской области было много вопросов – от технологии покраски ткани до организации работы с персоналом. Мы хотели дать возможность детально ознакомиться с технологией и культурой производства на фабрике, что может стать очередным шагом в обсуждении интереса Монголии к открытию в Иркутской области совместного предприятия по производству изделий из кашемира в рамках работы Байкальского кластера легкой промышленности, — пояснила министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун.

Завершилась экскурсионная бизнес-программа посещением крупнейшего производственно-торгового холдинг APU Company, ведущего историю с 1924 года. Холдинг объединяет свыше 2000 сотрудников из 9 компаний по производству молочных продуктов, воды, безалкогольных напитков, пива и алкогольной продукции.

В конце дня состоится ключевое мероприятие бизнес-миссии – Российско-Монгольский бизнес-форум, на котором планируется презентация предприятий Иркутской области, b2b-переговоры, а также подписание экспортных контрактов.