Михаил Хардиков, Эн+: «Больше электромобилей станет тогда, когда инфраструктура будет доступна»

Растущая популярность электромобилей в Иркутской области в первую очередь связана с тем, что электрокары более экономичны по сравнению с бензиновыми аналогами. Километр пробега на электромобиле как минимум в 2-2,5 раза дешевле, чем на авто с двигателем внутреннего сгорания. Такое мнение руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков озвучил во время Прямой линии 29 марта. Он также ответил на вопросы об электротранспорте и рассказал о развитии сети быстрых зарядных станций.

Сейчас совместно с правительством Иркутской области Эн+ прорабатывает возможность получения регионом субсидий на строительство быстрых зарядных комплексов за счет включения в госпрограмму. Этот инструмент также позволит значительно увеличить сеть ЭЗС. Дальнейшее развитие этого вида транспорта, по мнению Хардикова, напрямую зависит от появления электрозарядной инфраструктуры, в том числе в жилых комплексах, как это предусмотрено сейчас современными стандартами.

Один из авторов вопросов поинтересовался, можно ли сейчас добраться из Новосибирска до Байкала на электрокаре. Михаил Хардиков ответил, что доступность зарядных станций по пути следования, в том числе ЭЗС от Эн+, можно посмотреть в приложении EV-Time. Из Иркутска без труда можно добраться до нескольких популярных точек на Байкале – прежде всего это ближайшая Листвянка, на юге – Култук и Байкальск, и, конечно, Малое Море и остров Ольхон – в прошлом году на этом направлении запустили три электрозаправки.

– Приглашаем вас на Байкал – приезжайте. Если поделитесь обратной связью от поездки на электрокаре, то нам это будет точно полезно, -- отметил глава энергетического бизнеса Эн+.

На сегодняшний день в Иркутской области работают 18 быстрых электрозаправочных станций Эн+, один комплекс запустили на территории аэропорта Красноярска. Их услугами воспользовались уже более 1600 владельцев электромобилей.

По данным «Автостата», парк электромобилей в целом по России на 2023 год составил 20,7 тыс. машин. В Минэкономики приводят цифру чуть выше – более 24 тыс. машин, причем указывая, что их количество увеличилось на 42% только за 2022 год.