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«Семейная ипотека» от Дальневосточного банка – на 2 месте рейтинга ипотечных программ

Модернизация программы «Семейная ипотека»  привела к росту ее популярности у россиян - теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Эксперты отмечают, что «Семейная ипотека» стала важным инструментом демографической политики, а ее продление до середины 2024 года показало важность оказываемой поддержки семей с детьми в решении их жилищного вопроса.

Программа «Семейная ипотека с господдержкой» от Дальневосточного банка  заняла 2  место рейтинга Лучшие семейные ипотеки в марте 2023 года. При  составлении рейтинга  учитывались  параметры, на которые ориентируются  покупатели жилья при выборе банка для ипотеки: размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, процент первоначального взноса. Большое значение имеет полная стоимость кредита, его срок и сумма. 

Дальневосточный банк предлагает приобрести свое жилье по  программе «Семейная ипотека с господдержкой»  семьям с детьми* по ставке  от 4,5 % годовых.**

Срок кредитования при этом составит до 360 месяцев. Первоначальный взнос -  от 15% стоимости приобретаемой недвижимости, сумма кредита -  до  12 млн. рублей.***

*Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 01.01.2018 по 31. 12.2023 родился/родится первый или последующий ребенок, и семьи, в которых по 31.12.2023 года родился/родится ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид», а также семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет на дату заключения кредитного договора.

**Процентная ставка действительна при приобретении готового/строящегося жилья или рефинансировании ипотеки  на всей территории ДФО при сумме кредита до 6 млн. рублей включительно При приобретении недвижимости, расположенной на всей территории РФ, кроме ДФО, процентная ставка составит от 5,5%  годовых.

Процентная ставка может быть увеличена:

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- на 0,5%, если Заемщик не использует услугу «Назначь свою ставку»;

или

- на 0,3%, если Заемщик не получает заработную плату на счет в Банке/не подтверждает доход выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Фонда пенсионного и социального страхования РФ;

- на 0,2%, если Заемщик не является сотрудником Стратегического партнера Банка (список предприятий-партнеров уточняйте в офисах Банка);

- на 1 % при выборе заемщиком условий кредитования без личного, и/или титульного (для готового жилья) страхования.

***Для приобретения жилых помещений, расположенных на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, до 6 млн. рублей (включительно)  - для  остальных регионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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