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Назван самый популярный торт в Иркутской области

Данными поделились в торговой сети «Слата».

– Мы не раз хотели отказаться от советских тортов, но классический ассортимент – знакомые всем «Зебра», «Полет» и «Прага» – по-прежнему популярен среди покупателей, вопреки мнению о невостребованности масляного крема. Однако лидером продаж в последние годы является полюбившийся многим «Красный бархат», – считает заведующая кондитерским цехом ТС Любовь Чупрова.

По ее словам, сибиряки все еще довольно консервативны в выборе и не готовы массово переключаться на необычные предложения. Крафтовым ассортиментом занимаются мини-кондитерские, «Слата» же фокусируется на самых востребованных позициях.

Одним из хитов производства сейчас являются профитроли.

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Десерт от «Слаты» фасуют в разную упаковку – это помогает на практике оценить ее влияние на качество продукта. – Нашу новинку – профитроли с творожным кремом мы фасуем в пакеты. Возможно, это не настолько эстетично, как пластиковые контейнеры, зато такое решение помогает сохранять вкус и продлевать срок хранения на более длительный период, – рассказала Любовь Чупрова.

Напомним, что сейчас ассортиментная линейка кондитерского цеха сети насчитывает более 50 наименований. В цеху готовят не только полосные, весовые и формовые торты, но и печенье, три вида профитролей и пампушки.

Для того чтобы обеспечить все супермаркеты свежими сладостями, кондитеры производят более двух тысяч изделий в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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