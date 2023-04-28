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Дальневосточный банк сообщил о возможности пополнения карт МИР любых банков без комиссии

С 01 мая 2023 года в банкоматах Дальневосточного банка можно пополнить карты платежной системы «Мир» любых российских банков. Комиссия за операцию не взимается.

– Это очень удобно для клиентов, поскольку у Дальневосточного банка широкая сеть покрытия - офисы, банкоматы и терминалы есть в населенных пунктах от Камчатки до Красноярска. Больше не придется искать банкомат конкретного банка, чтобы пополнить карту. Это значит, что сервис пополнения карт МИР через банкоматы Дальневосточного банка будет весьма востребован, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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