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Маркетплейс Своё Родное запускает сервис оплаты по ссылке

Онлайн-маркетплейс Своё Родное, входящий в цифровую экосистему Своё Россельхозбанка, расширяет возможности продажи фермерами весового товара. Новый сервис оплаты по ссылке позволит корректировать сумму оплаты после того, как заказ будет взвешен и подготовлен к доставке.

Значительная часть фермерских товаров продается на вес: это молочная и мясная продукция, сыры, колбасы и многое другое. Ранее вес продукта при онлайн-заказе и при фасовке заказа могли незначительно отличаться, о чем на платформе Свое Родное есть соответствующее уведомление. Это могло стать причиной разногласий между фермером и клиентом: производители продукции либо отказывались от онлайн-платежей, отдавая предпочтение консервативному наличному расчету, либо меняли правила фасовки.

Внедрение нового сервиса позволяет избежать сложностей для пользователей ресурса с обеих сторон: и производителя, и покупателю. Для фермерских хозяйств процесс фасовки и продажи весового товара становится значительно проще, а онлайн-платежи делают процесс сделки более защищенным. Клиенты Свое Родное с помощью нового сервиса оплаты фермерской продукции смогут легко и безопасно оплатить выбранный продукт в соответствии с весом расфасованного конкретно для них товара.

Как работает новый сервис?

1.  Пользователь оформляет заказ, выбирает оплату картой онлайн. Если в заказе есть весовые товары, появляется сообщение-предупреждение о том, что для оплаты фермер пришлет ссылку, согласовав детали заказа.

2.  Фермер получает заказ, связывается с клиентом, уточняет вес и стоимость товаров, редактирует заказ и создает ссылку на оплату онлайн через свой личный кабинет.

3.  Автоматически пользователю отправляется ссылка, по которой он оплачивает заказ.

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4.  Фермер получает уведомление о поступившей оплате и отправляет заказ клиенту.

«Одна из важнейших задач маркетплейса Своё Родное – сделать продажу и покупку фермерских товаров максимально простыми и удобными. Это напрямую влияет на доступность натуральной продукции и сокращает путь от хозяйства до потребителя. Поэтому мы постоянно анализируем потребности фермеров и покупателей и на основе полученных данных запускаем новые сервисы. Оплата по ссылке – уникальное высокотехнологичное решение, которое отвечает на нужды всех пользователей нашего маркетплейса. Фермеры, которые уже протестировали новый сервис, отмечают его безопасность, простоту и технологичность – для нас это очень ценная обратная связь», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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