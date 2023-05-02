Банк России ожидает ускорения инфляции

28 апреля на очередном заседании Банк России в пятый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Решение было полностью ожидаемо рынком, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Как сообщила глава ЦБ РФ Э. Набиуллина, рассматривался и вариант повышения ставки, как и на предыдущем заседании в марте. Сигнал стал жестче: «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». На пресс-конференции Э. Набиуллина подтвердила это: «Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки». По ее словам, текущее видение Центробанка предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года, а с учетом временных лагов ДКП, регулятор будет смотреть, как решения отразятся на инфляции 2024 года, и твердо намерен удержать ее у цели 4%.

– Вывод ЦБ РФ об ожидаемом нарастании инфляционного давления несколько контрастирует со снижением прогноза инфляции в этом году с 5-7% до 4,5-6,5%, а также с тезисом, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания, – подчеркивает Ольга Беленькая. – Как пояснила глава Центробанка, снижение прогноза инфляции отражает факт более низкой ценовой динамики в I квартале и более длительного влияния разовых дезинфляционных факторов (рекордный урожай с/х продукции, избыточные запасы товаров у ритейлеров, закупленные в прошлом году по крепкому курсу рубля), а также умеренную динамику потребительского спроса и более быстрое восстановление импорта. В то же время ЦБ РФ ожидает ускорения инфляции и ее устойчивых компонент до конца года вследствие эффекта от уже произошедшего ослабления курса рубля, более быстрого восстановления спроса (как частного, так и государственного), ограничений со стороны увеличения предложения («значительная нехватка рабочей силы в отдельных отраслях»).

Существенное внимание в релизе и на пресс-конференции было уделено началу постепенного снижения склонности населения к сбережению (этот вывод делается, исходя из оперативных данных о расходах населения, прежде всего в секторе услуг, активизации спроса на кредиты и смягчения условий потребительского кредитования в марте, улучшения потребительских настроений и возвращения доли текущих рублевых счетов в средствах граждан к пиковым значениям конца 2021 года). По мнению г-жи Набиуллиной, в условиях расширения потребительского спроса сохранение текущего масштаба государственного спроса может привести к усилению инфляционного давления.

В обновленном среднесрочном прогнозе ЦБ РФ повышен прогноз роста ВВП на этот год: с -1-1% до 0,5-2,0%, прогнозы на 2024-2025 гг. остались без изменения (0,5-2,5% и 1,5-2,5% соответственно).

Прогноз средней ключевой ставки на этот год снижен с 7-9% до 7,3-8,2%, то есть с учетом стабильной ставки 7,5% с начала года, это соответствует значениям средней ключевой ставки со 2 мая по 29 декабря в диапазоне 7,1-8,6%.

– По нашей оценке, это соответствует диапазону 6,5-9,5% на конец года, – отмечает Ольга Беленькая. – Мы сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 7-8,5%. На 2024-2025 гг. прогноз ЦБ РФ по средней ключевой ставке остался без изменений – 6,5-7,5% и 5-6%.

