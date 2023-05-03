Массовое строительство арендных ферм предложили запустить в России

На землях сельскохозяйственного назначения вблизи крупных городов предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду предпринимателям. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила федеральная компания «Этажи», узнали «Известия».

Мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в сферу и возведения доступного и востребованного жилья. Также в числе предложений – создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров.

– В России необходимо расширять и развивать новые механизмы государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере сельского хозяйства, – сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Это, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель, популяризации этой сферы экономики, с другой – позволит получить дополнительные ресурсы для увеличения производства сельхозпродукции. А для участников проекта еще и обеспечит доступное жилье, добавил он.

Два года назад Госдума приняла закон о праве фермеров строить дома на своих участках. Они могут возвести себе единственное жилье высотой не более трех этажей, общая площадь которого не превышает 500 кв. м, застройка не должна занимать более 0,25% от площади земельного участка, отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.