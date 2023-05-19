Где производят самую популярную продукцию «Слаты»?

58 тысяч блинов, 12 тысяч куриц-гриль и 3 тысячи килограмм полуфабрикатов ежемесячно приобретают покупатели супермаркетов «Слата». Одни из самых популярных позиций собственного производства готовят в пельменном цеху торговой сети.

Через руки поваров ТС в сутки в среднем проходит 600 кг мяса, а на полках оказывается около 25 тысяч пельменей и вареников.

Сейчас в пельменном цеху изготавливают пять видов полуфабрикатов – пельмени «Любимые», «Вкусные» и «По-домашнему», а также вареники с картофелем и с творогом.

– Больше всего нашим покупателям полюбились пельмени «По-домашнему». Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести новые вкусы полуфабрикатов на полки супермаркетов, – рассказал директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин.

По словам руководителя отдела мясных полуфабрикатов Артема Вишнякова, весь процесс изготовления замороженной продукции происходит практически без участия поваров, ведь за лепку, заморозку и фасовку отвечает современное производственное оборудование.

– Наш цех оборудован современным конвейером, благодаря которому участие человека в изготовлении полуфабрикатов минимально. Всего у нас трудятся 10 поваров. Им нужно только приготовить фарш и тесто, а после загрузить все в машину для лепки. После того, как машина слепила полуфабрикаты, они попадают на конвейерную ленту, на которой проходят следующие два этапа – шоковую заморозку и фасовку, – пояснил руководитель отдела мясных полуфабрикатов.

Кроме полуфабрикатов повара пельменного цеха делают около 1,5 тонн заготовок для куриц-гриль. К слову, главные любители курочки-гриль собрались Первомайском и Ново-Ленинском районах Иркутска.

– Мы маринуем тушки, бедра, голени и крылья, а после отправляем в магазины. Там уже все это жарят и выставляют на полки, – говорит руководитель цеха.

Хитом супермаркетов «Слата» все также остаются фирменные блинчики, за 2022 год покупатели приобрели практически миллион блинчиков. Тесто для любимчиков иркутян тоже готовят в пельменном цеху.

– Очень часто нам задают вопрос – что же за секретный ингредиент в наших блинах, почему они такие вкусные? Но мы, как истинные создатели прекрасного не раскроем своей тайны. В день мы отправляем в магазины около 350-400 килограмм теста для блинов. Наши повара делают замес, разливают в тару для транспортировки, а в магазинах из готового теста пекари жарят блинчики, – рассказал заведующий производством.