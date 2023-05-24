Россия может запретить экспорт бензина

Российское правительство рассматривает возможный запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и правительстве РФ.

– Европейский Союз ввел запрет на российские нефтепродукты, включая дизельное топливо и мазут, с начала февраля, но Россия в I кв. 2023 г. увеличила экспорт бензина почти на 50% в годовом выражении, отправляя грузы напрямую в Африку, – говорится в сообщении.



Источники Reuters также сообщили, что российское правительство может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

Данные Reuters показывают, что средняя оптовая цена бензина марки Аи-92, наиболее часто используемого в России, в мае достигла самого высокого уровня с осени 2021 г. Оптовая цена более качественного бензина Аи-95 в этом месяце поднялась до рекордной отметки в 60 436 руб. за тонну.



Источники в отрасли сообщили, что экспорт российского бензина в апреле и мае был около 200 тыс. тонн в месяц по сравнению с 600–700 тыс. тонн зимой. Внутреннее потребление бензина составляет около 3 млн тонн в месяц.