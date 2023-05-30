«Основная защита – аллокация по классам активов». Эдуард Ряхов, «Открытие Инвестиции», – о диверсификации и валютных качелях

Несмотря на всю привлекательность облигаций, не стоит «складывать все яйца в одну корзину», убежден Эдуард Ряхов, главный менеджер «Открытие Инвестиции» в Иркутске. На круглом столе он рассказал, как диверсификация портфеля помогла клиентам выйти из 2022 года с прибылью и какие инструменты помогают справляться с волатильностью курса валют.

Эдуард Ряхов, главный менеджер «Открытие Инвестиции» в Иркутске.

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Риски валютных качелей

Свое выступление на круглом столе Эдуард начал с анализа ситуации на валютном рынке. По мнению эксперта, главный риск сейчас не в том, что рубль будет ослабевать и девальвироваться по отношению к доллару: у России экспортная экономика, для нас это нормально. «Вопрос именно в диапазоне колебаний. Когда курс ходит от 120 до 52 за пару месяцев, это, конечно, страшно и для импортёров, и для экспортёров, потому что они не могут прогнозировать ситуацию, принимать решения».

При этом избежать подобных валютных качелей в ближайшее время вряд ли удастся. Центробанк на курс напрямую влиять не может. «Основной музыкальный инструмент, под который все пляшут, – это экспортёры и импортёры, их соотношение, – пояснил Эдуард. – Когда экспорт в 2022 году снижался в долларовом выражении, импорт снижался гораздо более высокими темпами, профицит торгового баланса был огромный – мы увидели курс 52 рубля. Затем экономика начала подстраиваться, изменились поставщики, наладился параллельный импорт – мы увидели ослабление рубля и возврат его к уровням 70-80».

Основной инструмент, который «Открытие Инвестиции» предлагает клиентам в условиях таких «американских горок», – хеджирование валютных рисков через срочный рынок. «Это не способ заработать, а возможность зафиксировать тот курс, который тебя устраивает, чтобы далее были прогнозируемые платежи, понятный денежный поток».

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Главное – диверсификация

В целом в условиях турбулентности Эдуард призывает взвешенно подходить к инвестициям и не забывать о главном – нельзя «складывать все яйца в одну корзину», важно диверсифицировать свой портфель. Эксперты «Открытие Инвестиции» в Иркутске много работают с клиентами для того, чтобы повысить уровень финансовой грамотности, воспитать инвестиционное мышление.

«Многие, к сожалению, не понимают, что значит диверсификация. Зайдут, допустим, на рынок, подберут 50 российских акций и думают, что они диверсифицированы. Но наступает 24 февраля – и смысла в такой «диверсификации» нет никакого. Или диверсифицируются по страновому признаку. Но случается пандемия covid-19 – и смысла опять же нет».

В портфеле, по мнению Эдуарда должны быть представлены драгоценные металлы, акции, облигации, фонды денежного рынка. «Основная защита и спокойствие для инвестора – это аллокация по классам активов и периодические ребалансировки портфеля. С таким подходом можно было спокойно, даже с небольшой прибылью, пересидеть турбулентный 2022 год».

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