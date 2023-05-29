Автокредитов почти на 300 млрд рублей выдано в январе-апреле 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано автокредитов на сумму 297,3 млрд руб. или на 41,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года – 209,8 млрд руб.). При этом по сравнению с 4 месяцами 2021 года объем выданных автокредитов в текущем году, напротив, несколько сократился – на 12,7% (в январе–апреле 2021 года – 340,6 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-апреле 2023 года был отмечен в:

Москве (27,1 млрд руб.),

Московской обл. (21,7 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (18,6 млрд руб.),

Республике Татарстан (13,8 млрд руб.),

Краснодарском крае (13,5 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Республика Татарстан (+76,0%),

Республика Башкортостан (+70,5%),

Челябинская обл. (+66,7%),

Тюменская обл. (+65,2%),

Пермский край (+64,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 3,7% и 28,7% соответственно.

«Объем выданных автокредитов в первые месяцы текущего года серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который значительно вырос за последнее время, практически достигнув наивысших значений февраля 2022 года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».