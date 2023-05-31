Личный опыт: что делать, когда «финансовая подушка» превращается в «наволочку»

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Времена турбулентности, паники и эмоций на фондовом рынке прошли: уже к лету 2022-го инвесторы адаптировались к изменившейся реальности . На фоне относительного политического затишья и дивидендных историй индекс Мосбиржи растёт беспрерывно уже несколько месяцев подряд. Что происходит на фондовом рынке? Наряду с экспертами в круглом столе по инвестициям, организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, приняли участие и практикующие инвесторы. Они рассказали, как выбирают время и инструменты для вложений и что считают лучшим активом в плане доходности.

Евгений Кожевников, владелец дизайн студии Tandem Inc, поделился, что в начале года не стал вкладывать прибыль в свой бизнес, как делал прежде, а открыл брокерский счет. «В этом году решил: надо остановиться со станками-железяками и сформировать подушку безопасности. Завёл себе брокерский счёт, купил ОФЗ. 10%, которые они дают, меня устраивают: это лучше, чем банковские депозиты с их доходностью 5-7%. Присматриваюсь и к корпоративному рынку».

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Предприниматель с 24-летним стажем, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Евгений Бакуров рассказал, что события прошлого года кардинально изменили его подходы к инвестированию. «Я всегда вкладывал максимально в один продукт – свой бизнес. И у меня был рост от 180 до 220% годовых. 24 февраля все изменилось». К началу СВО у предприятия было остатков продукции на миллиард рублей. За 9 месяцев эта «подушка безопасности» превратилась в «наволочку»: миллиард растаял до 100 миллионов. Евгению удалось сохранить бизнес, найти новые рынки сбыта, но стало очевидно: одной лесозаготовкой сыт не будешь.

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Предприниматель стал искать другие варианты для вложений. «Проанализировав ситуацию, я понял, что западные компании перемещаются сюда, тот же Газпром ведет активную стройку в Сибири и нуждается в лесовосстановлении. Мы построили питомник на 650 000 саженцев, продали их. Сейчас строим вторую теплицу. Купили участок 6 га, на котором можно вырастить еще несколько миллионов саженцев. Это позволит вернуться к обороту компании в 250-300 миллионов». Помимо этого, Евгений инвестирует в фондовый рынок, недвижимость, рентный бизнес, онлайн-торговлю дикоросами, одеждой. «Мы осваиваем порядка двадцати направлений, в десять уже вложились и получаем доход. В текущей ситуации важно не только выжить, но и правильно разместить свои инвестиции и быть спокойным в своих доходах».

Елена Борнер, управляющий партнер Байкальского проектного офиса, подтвердила: спрос среди инвесторов на новые бизнес-проекты растет. Многие предприниматели готовы вкладываться в производство, развитие туристического и гостиничного направлений, индустрии красоты, медицинского бизнеса. «Активность очень высокая, работы много, – поделилась Елена. – Меня радует, что предприниматели не унывают, а ищут новые возможности. Тем более, что их сейчас, действительно, очень много».