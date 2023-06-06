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Сбер: в мае зафиксирован рекордный спрос на ипотеку с начала года

В мае 2023 года Сбер выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года. Объём выдач по сравнению с апрелем вырос на 3,7% (тогда банк выдал 104,2 тыс. жилищных кредитов на 336 млрд рублей).

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Аналитики Домклик отмечают рост спроса и на льготные ипотечные программы банка. Так, 41,4 тыс. кредитов на 173 млрд рублей было оформлено в мае по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — это на 11% превышает показатели предыдущего месяца.

По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в мае выдано в Москве (35,1 млрд рублей), Московской области (33,8 млрд рублей), Краснодарском крае (21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (20,4 млрд рублей) и Тюменской области (18,4 млрд рублей).

Всего за первые пять месяцев 2023 года, по данным Домклик, банк выдал 446,7 тыс. жилищных кредитов на 1,4 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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