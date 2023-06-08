Уровень дефицита кадров достиг максимальных значений с начала года в Иркутской области

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как менялись в этом году значения индекса конкуренции в регионе.

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом нормой, комфортной для рынка труда, считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

В Иркутской области максимальные значения индекса в текущем году были зафиксированы в марте – 4,2 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,2 резюме на вакансию, и это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе.

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Сибирском ФО – 3 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году.

Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Иркутской области являются медики – на одну вакансию для них приходится всего 1,3 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс по которым ниже среднего по рынку труда в регионе (3,2 резюме на вакансию), попали специалисты из сферы:

«Автомобильный бизнес» (1,5),

«Сельское хозяйство» (2),

«Добыча сырья» (2,2),

«Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал» (по 2,3),

«Производство, сервисное обслуживание» (2,5),

«Транспорт, логистика, перевозки» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,7),

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Розничная торговля» (по 2,9),

«Продажи, обслуживание клиентов» (3).

Наоборот, наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (19 резюме на вакансию). Также более 7,9 резюме на вакансию в следующих сферах:

«Маркетинг, реклама, PR» (13,6),

«Стратегия, инвестиции, консалтинг» (12,3),

«Высший и средний менеджмент» (10,6),

«Юристы» (9,3),

«Административный персонал» (9,1).

Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.