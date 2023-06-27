Оформить льготные кредиты и лизинг может турбизнес Приангарья

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и «Туризм и индустрия гостеприимства» субъекты малого и среднего бизнеса могут получить льготный кредит или лизинговую поддержку АО «Корпорация «МСП». Об этом рассказали в пресс-службы правительства региона.

Так, представители отрасли «Деятельность гостиниц» могут получить кредиты на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей по ставке до 2,5% годовых для средних предприятий и до 4% годовых для микро- и малых предприятий. Например, на создание или приобретение основных средств: покупку земельного участка или помещения под гостиницу, а также строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, включая инженерные изыскания, подготовку проектно-сметной документации.

Кредит выдается на любой срок, льготная ставка 2,5% или 4% действует 3 года, после еще 2 года в зависимости от банка ставка может составить от 10,25 до 11%.

Еще один льготный кредит «Корпорации МСП» можно использовать для пополнения оборотных средств, на него также действует ставка 10,25-11% годовых. Деньги можно направить, например, на закупку товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, на рефинансирование кредитов, ранее полученных на инвестиционные или оборотные цели, а также на иные цели, связанные с осуществлением или развитием предпринимательской деятельности. Кредит выдается на пять лет.