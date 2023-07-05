Названы самые интересные активы для вложений в III квартале

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на III квартал 2023 года. По мнению экспертов, Банк России может повысить ставку с текущих 7,5% до 8,5%, а курс рубля к доллару на конец года составит 81-84 руб./долл. Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» отмечают, что наибольший интерес для инвестиций представляют акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов, а также рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона (доходность: более 10%, срок до 2 лет) и замещающие облигации.

Согласно опубликованной инвестиционной стратегии на III квартал 2023 года, совокупная доходность рынка российских акций может составить 15,8% на горизонте 12 месяцев. Индекс Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%.

Особенный интерес, по мнению аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», представляют российские акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов с потенциальной доходностью выше рынка. По этим компаниям возможно возобновление раскрытия информации и поступление одобренных дивидендных выплат на российский рынок.

Также аналитики предлагают обратить внимание на следующие активы:

Рублевые корпоративные облигации качественного 2-го эшелона для фиксации двузначной доходности 10+% годовых на срок до 2-х лет до погашения. Стоит аккумулировать ликвидность в фондах денежного рынка, чтобы оперативно использовать ее для покупок рублевых облигаций в момент просадки рынка и на первичных размещениях с премией в доходности.

Замещающие валютные облигации в безопасной российской инфраструктуре для страховки от ослабления рубля. Можно ожидать новые имена и рост объема рынка за счет обязательного замещения – навес бумаг предоставит шанс для покупок на привлекательных уровнях доходностей.

Станислав Клещев, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции»:

«Основным драйвером для большинства компаний станет возобновление раскрытия информации и поступления дивидендов. По нашим оценкам, по итогам дивидендного сезона российские инвесторы могут получить около 236 млрд рублей. В частности, мы прогнозируем, что компании черной металлургии могут вернуться к дивидендным выплатам во второй половине года.

При этом самое главное для инвестора – поддерживать высокую диверсификацию портфеля. Так, можно обратить внимание на рынок замещающих облигаций. Также в отсутствие доступа к рынку евробондов ждем роста размещений облигаций 1-го эшелона на локальном рынке. В конкуренции с аукционами Минфина РФ качественные корпоративные облигации могут размещаться с дополнительной премией».

Основные макроэкономические показатели, согласно стратегии «ВТБ Мои Инвестиции»:

инфляция ≈ 6-6,5% г/г на конец 2023 года;

средняя цена нефти Urals в течение года ≈ 63 долл./барр.;

ключевая ставка – повышение до 8,5% до конца года;

курс доллара к рублю: 77,2 руб. (сред. за год), 81-84 руб. (на конец года);

курс юаня к рублю: 10,7 руб. (сред. за год), 11,1 руб. (на конец года).

Алексей Михеев, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции»:

«Риторика ЦБ РФ говорит о готовности повышать ключевую ставку в условиях все более выраженных проинфляционных рисков. Мы считаем, что во второй половине 2023 года она будет повышена с текущих 7,5% до 8,5%. Что касается перспектив рубля, краткосрочно курс могут поддержать дивидендные выплаты экспортеров. На конец 2023 года ожидаем курс 81-84 долл./руб. и 11 юань/руб».