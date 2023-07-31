Мультимиллионер из списка Forbes отметил свой день рождения на Байкале

На Байкал мультимиллионер прибыл из Москвы с семьей и друзьями. Из аэропорта сразу отправился на теплоход премиум-класса «Губерния», пассажировместимостью 14 человек. 9-дневный круиз по Байкалу организовывал туроператор «Байкальская Виза Тур».

В программе взыскательных гостей – самые красивые локации озера:

• Бухта Песчаная

• Тажеранская степь

• О. Ольхон

• Ушканьи острова

• Чивыркуйский залив

• Баргузинская долина

• Кругобайкальская железная дорога



«Заказчик попросил добавить в тур немного экстрима, – отметила София Воронина, директор ООО «Байкальская Виза Тур». – В программу мы включили экскурсию на вертолете, тур на квадроциклах, однодневное путешествие на багги по Тажеранской степи и спуск в пещеру «Мечта». Незабываемой стала и поездка в Баргузинскую долину».

Баргузинская долина удивила мультимиллионера не только природными красотами, но и транспортом: передвигаться пришлось на грузовике «Урал», адаптированным под туристов. Группа побывала в Иннинском саду камней, на могиле Чингисхана и в Сувинском саксонском замке.

За девять дней путешествия по Байкалу туристы испытали все прелести погоды: и проливной дождь, и сильный ветер, и яркое солнце. Невероятная энергетика Байкала и комфортное пребывание на теплоходе «Губерния», по словам мультимиллионера из списка Forbes, все компенсировали.

«На теплоходе работает шеф-повар, который проходил практику в лучших ресторанах Москвы, – отметила София Воронина. – Мы заранее оговариваем с заказчиком меню, учитывая вкусовые предпочтения. Наши гости оценили байкальскую кухню. Очень понравились блюда из дичи и бурятские буузы. Мы даже провели мастер-класс по их приготовлению прямо на борту теплохода».

Никаких сложновыполнимых просьб, по словам Софии, даже в свой день рождения мультимиллионер не высказывал. Живые цветы в каютах и особые напитки – вот в общем-то и всё. Стоимость тура по Байкалу составила чуть более 9 млн руб. Туристы остались очень довольны поездкой и пожелали еще раз вернуться на Байкал.

По словам Софии Ворониной, «сейчас компания готовит тур для этого же заказчика на конец февраля. Он захотел побывать на Байкале зимой и увидеть лед Байкала. А следующим летом уже запланирован круиз на теплоходе «Губерния» на север священного озера».

Надо отметить, что в этом году Ассоциация «Байкальская Виза» фиксирует рост количества запросов на отдых на Байкале со стороны VIP-туристов, причем как индивидуальных, так и групповых. Гости всё чаще просят их удивить, при этом не акцентируя внимание на бюджете поездки.

Справка

Теплоход премиум-класса «Губерния»

• Пассажировместимость – 14 чел.

• Просторная кают-кампания

• 7 кают

• 3 палубы

• сауна на борту

• водные развлечения: сапборды, водные лыжи, лодка, рыбалка

Туроператор «Байкальская Виза Тур» специализируется на MICE-туризме и VIP-турах. Входит в Ассоциацию «Байкальская Виза». Располагает эксклюзивным правом организации круизов на теплоходе премиум-класса «Губерния» и на теплоходе комфорт-класса «Байкальская Виза». https://baikalvisatour.ru/ , +7 (929) 439-39-99, https://t.me/ASSOCIATION_BAIKAL_VISA