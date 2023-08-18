Анатолий Казакевич: «Коллективные инвестиции – перспектива для туризма»

«В 2020 году в сфере туризма и гостиничного бизнеса только единичные проекты реализовывались в формате коллективных инвестиций. Сегодня Сочи, Подмосковье, Питер, Карелия – все пестрят подобными проектами», – рассказал на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» предприниматель со стажем Анатолий Казакевич. По его словам, перспективы такого формата с точки зрения развития туризма – колоссальные. На Ярмарке он представил парк-отель «Байкал-Аляска», который реализуется в Иркутске за счёт коллективных инвестиций.

Фото: Андрей Фёдоров

О команде

– Я предприниматель с 1998 года, в туризме – с 2007-го. Начинал как туроператор, недавно получил почётный статус – мастер гостеприимства, победив с нашим проектом парк-отель «Байкал-Аляска» в федеральном конкурсе, где было более 20 тысяч участников.

Наша команда добилась за эти годы серьёзных результатов. Мы создали два известных парка в Иркутске – это парк «Поляна», место, которое еще восемь лет назад было заброшенным пустырём, и набережная «Солнечная дорога». Оба проекта созданы благодаря коллективным инвестициям. Суммарно в проекты вложено более 510 млн рублей, консолидированная выручка резидентов двух парков составляет более 230 млн рублей в год.

О проекте «Байкал-Аляска»

Фото: Андрей Фёдоров

– Проекту парк-отель «Байкал-Аляска» в Иркутске три года. Это туристический продукт. В нём планируется 73 номера, ресторан, СПА. Самые главные преимущества проекта – это место и тематика. Мы перешерстили всю страну и не нашли другого такого проекта, где можно увидеть эко-отель в черте города. Благодаря этому мы имеем прекрасную транспортную доступность, можно сказать, что эко-отель находится в центре города и при этом на природе. Такого сочетания нет практически нигде. И именно это даёт шансы добиться максимально высокой среднегодовой загрузки.

Дополнительная фишка – тематика отеля, где сплелись и география, и история Иркутской губернии и Востока России. Каждый квадратный сантиметр в отеле пропитан историей, каждое место создано для селфи, для фотографий, для рассказов и легенд, и это, безусловно, дополнительный магнит, который будет формировать большой трафик в отель.

Фото: Андрей Фёдоров

О цифрах

– «Байкал-Аляска» тоже реализуется с помощью коллективных инвестиций. 70 инвесторов уже вошли в проект. В отеле есть три категории номеров – люксы, полулюксы и стандарты. Номера выстроены галереей с видом на Ангару. Каждый номер – это тематическое путешествие.

Бюджет проекта составляет 613 млн рублей, вложено чуть более 353 млн. Инвестиции в дополнительные услуги (ресторан, СПА, экскурсии) – 260 млн рублей. Один корпус уже готов, мы его завершаем. Всего в проекте двенадцать бизнес-юнитов с общей «обороткой» в 1 млрд рублей. К этим цифрам мы должны прийти в 2025 году. Доходность инвестиций – от 20%. Каждая бизнес-единица, каждое направление в проекте будет управляться предпринимателями.

Фото: Андрей Фёдоров

О возможностях

– Для инвесторов есть несколько вариантов вхождения в проект. Первый – это приобретение номера и получение постоянного пассивного дохода. Мы полностью обеспечиваем управление номерным фондом. Номер стоит от 6,7 млн руб., предполагаемый доход – около 100 тыс. рублей в месяц, или 1,3 млн в год. Сейчас осталось 12 из 73 номеров, которые доступны для инвестиций. Доходность зависит от сезонности, погоды и других факторов. С точки зрения финансов мы закладываем загрузку по отелю 65%, это средняя цифра по городу. Открытие номеров состоится в 2023 году.

Второй вариант – вложиться в стройку. Мы готовы обеспечить гарантированные 18%. Дополнительная прибыль, которую мы заработаем совместно после продажи номера через год, может увеличить доходность вложений до 50%.

Третий вариант – возможность войти в состав дольщиков ресторана. Мы приглашаем партнёров в соучредители, ориентировочная доходность – 20% годовых.

Для стратегического инвестора мы готовы предложить не только номерной фонд, но и другие проекты в рамках проекта «Байкал-Аляска». Предложение начинается от 90 млн руб. В этом случае мы готовы к совместному долевому участию во всей группе проектов.

Фото: Андрей Фёдоров

О юридической стороне

– Юридически участие в проекте оформляется так: если мы говорим о номерах, то заключается инвестиционный договор, в нём определяются все параметры сотрудничества. Из него вытекает три договора – договор подряда, на основании которого мы строим и передаём вам упакованный под ключ номер. Второй договор заключаем на управление номером, за 25% от выручки мы обеспечиваем управление. Москва дешевле 45% за управление не предлагает. Но мы стараемся аккуратно работать со всеми костами (от англ. costs – «расходы»). Третий договор – это договор субаренды земельного участка непосредственно под номером для того, чтобы все права собственности были зарегистрированы.

О рисках

– Предпринимательские риски есть всегда. Цифры основаны на текущих ценах, на текущих трендах, исходя из того, что рост рынка составляет 10-15-20% в год, а среднегодовая загрузка отелей – 65%. Могут ли меняться цифры? Могут. У нас были уже форс-мажоры в туризме – пожары в 2015-м, потом пандемия, СВО. Но индустрия отдыха, на мой взгляд, – это как еда: необходимая функция для человека, особенно в условиях стрессов. И мы – с нашей природой, с Байкалом – можем успешно решать эту задачу. Поэтому уверен: отдых будет востребован всегда.