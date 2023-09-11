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Два крупных логистических хаба могут появиться на границе с Китаем

В Забайкальске и в Нижнеленинском.

Два новых крупных транспортных хаба могут появиться на Дальнем Востоке в результате роста инвестиций и строительства, считает эксперт градостроительного бюро MASTER'S PLAN Юлия Зубарик.

Один из них – в Забайкальске. Он находится на границе с КНР. Там организована перевалка угля и руды в контейнерах, оборот которых уже сегодня составляет миллион тонн в год, а может вырасти до трех миллионов. В целом его пропускная способность может увеличиться с 20 до 40 миллионов тонн в год.

Также на границе с Китаем расположено поселение Нижнеленинское, где через реку Амур построен железнодорожный мост в КНР. По нему идут руда и уголь.

– Самое интересное – с наличием только одного этого моста мощность контейнерных терминалов и логистических комплексов здесь увеличилась с нуля до 5,6 млн тонн в год, – отметила эксперт.

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В целом пропускная способность погранперехода через Нижнеленинское оценивается в 25 миллионов тонн в год.

Увеличение грузовых потоков, по мнению Зубарик, подстегнет и жилищное строительство на приграничных с Китаем территориях.

– Мы видим эти поселения не только как логистические хабы, но и как новое место жительства. С увеличением объема логистических перевозок увеличивается потребность в рабочих местах – до нескольких тысяч. Людям потребуется социальная инфраструктура. В обозримом будущем здесь могут появиться новые центры жизни, – заключила эксперт.

При этом современные проекты жилищного строительства на Дальнем Востоке по объемам сдаваемых площадей, в том числе на Сахалине, по оценке девелоперов-участников "Росконгресс-УрбанХаб", уже могут быть сравнимы с крупными московскими проектами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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