Что происходит с ценами на бензин в Иркутской области?

Антимонопольщики проверят обоснованность высоких цен на бензин в Иркутской области.

Что происходит?

Во второй половине 2023 года автовладельцы столкнулись с существенным ростом стоимости бензина и дизельного топлива. Рост стоимости на топливо фиксируют и официальные власти. Как заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, антимонопольщики проверят обоснованность формирования цен на бензин в регионе.

– Александр Владимирович Кулиш (руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области – ред.) поднял ряд тем, которые необходимо было коллективно обсудить. В частности, один из центральных вопросов – контроль цен на бензин. <…> Александр Владимирович рассказал, что сотрудники областного управления проверят возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. В частности, речь идет об экономической обоснованности стоимости топлива и других составляющих, которые формируют конечную цену, – сообщил глава региона.

Что с ценами?

Цены на бензин и дизельное топливо растут на протяжении нескольких месяцев подряд. Так, только за последний месяц, с середины августа по середину сентября, на бирже оптовые цены выросли на 9-14%. Так, бензин марки АИ-92 на оптовых торгах на СПбМТСБ подорожал на 14%, с 61,76 до 70,44 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 – на 9%, с 69,9 до 76,4 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо прибавило 10,7%, с 66,6 до 73,75 тыс. руб. за тонну.

Вслед за оптовыми ценами растут и розничные цены.

Росстат (по данным на 10 сентября) зафиксировал следующие средние цены на бензин и ДТ в Иркутской области: бензин АИ-92 – 52.96 руб./литр, АИ-95 – 57.83 руб./литр, АИ-98 и выше – 72.20 руб./литр, дизель – 65.74 руб./литр.

По данным на 18 сентября, на иркутских заправках цены на АИ-92 составляют от 50-55 руб./литр, АИ-95 – от 53-61 руб./литр, АИ-100 – от 71-75 руб./литр, дизельное топливо – от 65 руб./литр.

По мнению аналитиков, произошедший в этом году существенный рост оптовых цен объясняется прежде всего ослаблением рубля. Это резко увеличило рентабельность экспорта, с одной стороны, с другой, на нефтеперерабатывающих заводах наблюдалось снижение производства из-за пика ремонтов.

Минэнерго и Минфин рассматривают различные меры для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Так, в частности, обсуждается введение списка спецэкспортеров топлива для борьбы с серым экспортом. Кроме того, рассматривается вариант введения заградительной пошлины на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере $250 на тонну. Также предлагается радикальная мера – ввести временный запрет поставок топлива за рубеж.