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Акции, облигации – вниз, на валюту никак не повлияет. Эксперт о повышении ключевой ставки

Как повышение ключевой ставки повлияет на рынки? Отразится ли на курсе рубля и надолго ли установлены высокие ставки, рассказал директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых.

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– Высокие ставки – надолго. Пока у нас есть военные расходы, нужно как-то сдерживать инфляцию. Какое  влияние на депозиты и вклады? Конечно, они становятся более привлекательными, потому что ставки выше. С точки зрения фондового рынка, акции – вниз. Потому что ставка выше,  привлекательность дивидендов ниже, соответственно, ставка дисконтирования увеличивается, значит, привлекательность бизнеса уменьшается. Облигации рублёвые – тоже вниз, чтобы компенсировать разницу и возникла та процентная ставка, которая покрывает наши текущие риски и текущую ставку. На валюту это решение особо не повлияет. Единственным сейчас привлекательным инструментом на рынке остаются замещающие облигации.

Напомним, что замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях. Параметры замещающей облигации, как правило, аналогичны параметрам замещаемого евробонда по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости (указ президента РФ от 05.07.2022 № 430 и Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ). В итоге: замещающие облигации – новый уникальный для российского рынка инструмент, позволяющий получать доходность в твердых валютах без присущих им инфраструктурных рисков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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