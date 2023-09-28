«Сельский туризм – не миф». Как «Турдесант» помогает строить бизнес на сельском гостеприимстве

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Вместо бани – таежное СПА, вместо пирожков – Холмушинская шавуха на деревенских курях. Участники проекта «Турдесант» проводят ревизию районов Иркутской области, ищут изюминки, собирают их воедино, упаковывают в турпродукт и тестируют его. Разумеется, не все так просто и быстро. Но, как считает руководитель проекта Александр Откидач, сельский туризм вполне может стать популярным направлением в регионе.

«Мы пали жертвой гостеприимства»

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Проект «Турдесант» реализуется в Иркутской области с 2021 года при поддержке Центра «Мой бизнес» и ряда партнеров (сеть АЗС «БРК», Сбербанк и др.). Главная его цель – открыть и активировать туристические возможности сельских территорий. Александр Откидач подчеркнул, что такой туризм никогда не станет массовым, как на Байкале. Но, как выяснилось во время десанта, местные жители тихих сел и деревень с уже устоявшимся размеренным укладом и не хотят видеть толпы приезжающих туристов. Против новой работы, впрочем, не возражают.

– В наш проект вошли пять районов, – рассказал Александр Откидач на круглом столе, который прошел в коворкинге Центра «Мой бизнес» 25 сентября. – В Качугском, Заларинском и Осинском мы работали в 2021-2022 годах, собрали массу информации, фотографий, видео, открыли интересные и очень красивые места. В итоге появилось несколько авторских туров, которые успешно развиваются. Нынче мы побывали в Братском и Усольском районах.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Участники «Турдесанта» провели в этом году в общей сложности 16 командировок. Это 59 дней в пути. Они объехали 57 населенных пунктов, познакомились со 150 местными жителями, на лекциях и встречах присутствовали порядка 300 человек.

– Во многих населенных пунктах мы просто пали жертвой гостеприимства, – продолжил руководитель проекта. – Именно радушие и искренность общения являются главными козырями сельского туризма. Такого вы не встретите в популярных местах отдыха, где туризм стал обычным бизнесом. Во время нашего десанта мы проводим ревизию туристических ресурсов территории. Во многих территориях, конечно, туризм сам разобрался с интересными местами, но предприниматели работают, как правило, в тени. В результате о турах узнают случайно, в муниципальные бюджеты не поступают налоги, отсутствует ответственность перед туристами. С учетом нашего опыта мы предлагаем свежее решение, свой взгляд, даем обратную связь муниципалитету, а также, по возможности, привлекаем инвесторов.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

«Упаковываем в тур все самое вкусное»

По словам Александра, в каждом районе всегда найдется что-то интересное, присущее только этому муниципалитету – люди, история, культура, быт. Вот эту изюминку и пытаются обнаружить участники проекта.

«Турдесант» никогда не знает, что его ждет. Так, Братский район поразил своими масштабами: населенные пункты, живописные места находятся на приличном расстоянии друг от друга. В один тур их уложить оказалось невозможно – турист просто устанет от постоянной езды, да еще и без хороших дорог.

– В результате предыдущих десантов мы делали фирменный тур, в который упаковывали все самое вкусное, что есть в районе, – говорит Александр Откидач. – С Братским районом из-за больших расстояний так сделать не получилось. Усольский район – тоже немаленький, но у него есть фора – близость к Иркутску. Там таких сложностей не возникло.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Сельский туризм рассчитан в первую очередь на иркутского туриста, поэтому туры должны быть короткими – от одного до четырех дней. Хотя, как заметил руководитель проекта, во время десанта турами заинтересовались и местные жители, которые зачастую не знают о многих привлекательных местах своей малой родины. Например, в Усольском районе о Козьем дворе слышали лишь немногие, а после публикации в интернете фотографий Братского района, его жители спрашивали: «Это где такие места есть?»

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

«Сложности с кадрами есть»

Однако только собрать и оформить тур недостаточно – для его успешной реализации нужны люди на местах, готовые включиться в процесс. Это уже вторая цель «Турдесанта» – найти активных жителей, обучить их, вдохновить, помочь стать предпринимателями, оформить самозанятость.

– Когда мы путешествовали по районам, нас везде встречали радушно, – повторил Александр Откидач. – К примеру, хозяин усадьбы готов кормить тебя, поить, показать лучшие места, свозить на рыбалку. А когда его спрашиваешь, может ли он то же предлагать туристам за деньги, получаешь отказ. Говорит: «За деньги – нет, ведь вы же мои гости». Сложности с поиском людей, готовых стать предпринимателями, есть.

Директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова заметила, что бизнес – это всегда ответственность. Во время тестирования туров в ряде районов были случаи, когда люди по каким-то причинам отказывались от участия в проекте.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

– Важно создать механизм взаимодействия субъектов и объектов, – советует Диляра Окладникова. – Чтобы была взаимозаменяемость участников, если вдруг кто-то «выпал» из цепочки. Выстроенный тур не должен пострадать, если кто-то заболел, у кого-то плохое настроение и так далее.

Первый заместитель мэра Усольского района Ирина Дубенкова в качестве примера привела Мишелевский самодеятельный театр, который включен в тур. Играют в нем непрофессиональные артисты, поэтому быстро выгорают и вряд ли смогут по заказу часто показывать туристам спектакли. Должна быть замена, что довольно непросто сделать, потому что для некоторых гостей района именно сельский театр становится ключевым в туре.

«Неказистые домики можно превратить в точку дохода»

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Еще одна проблема сельского туризма – небольшой номерной фонд. Имеющийся обычно находится в нише эконом-класса и в сезон весь занят. Усольский район в этом плане отличается от других – там много турбаз, гостевых домов, но летом свободных мест также нет. Поэтому под фирменные турпродукты, видимо, нужны либо новые средства размещения, либо сдача домов местных жителей.

Есть примеры, когда инициативные жители сначала сдавали свое жилье, а потом, поняв, что есть интерес со стороны туристов, оформляли кредит и строили небольшие гостевые дома. Так поступила одна предпринимательница из Заларинского района. Она сначала за небольшие деньги выкупила старенькую избушку, находящуюся на муниципальном балансе, прибралась, сделала косметический ремонт и принимала гостей. Затем на кредитные средства открыла еще один гостевой дома.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

– Муниципалитетам стоит посмотреть, что есть на балансе, – обратился с просьбой Александр Откидач. – Может, тоже имеются неказистые домики, которые можно продать, а предприниматель преобразует их и сделает из них точку дохода.

На круглом столе прозвучала идея избинга, набирающего обороты на западе страны. Это колоритные дома со всеми удобствами, которые органично вписываются в деревенский антураж. Однако предприниматели боятся строить что-то новое под проекты, в которые особо не верят.

– Если рискует, то в основном молодежь, – отметил Александр Откидач. – С другой стороны, успешных историй строительства гостевых домов и развития сельского туризма в Иркутской области уже достаточно. Предлагаю собрать их воедино и опубликовать. Этот опыт может вдохновить и других предпринимателей.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

«Баню можно «упаковать» в таежное СПА»

Александр назвал проблемой и развитие туризма «по старинке», когда при размещении гостей, организации туров и питания организаторы действуют по каким-то советским канонам. Считают, например, нормальным разместить туристов по несколько человек в одной комнате, быстро накормить пирожками в непонятной забегаловке. Наполнением тура многие тоже не озадачиваются – предоставляют гостей самим себе.

По словам руководителя «Турдесанта», в деревнях и селах всегда можно найти людей, которые будут рады накормить вкусными и порой необычными экологически чистыми продуктами. Допустим, в Усольском районе, в селе Холмушино, женщина готовит шаурму из курицы. «Десантники» придумали бренд – «холмушинская шавуха», сделали табличку, и туристы, путешествующие по тестовому маршруту, с удовольствием покупали и пробовали это блюдо.

– То же касается названий услуг, кафе, столовых, блюд, – продолжил Александр Откидач. – Нужен творческий подход к развитию сельского туризма, в этом мы вам поможем. Сделаем срез всего интересного, что есть в районах, и упакуем. Даже обычную баню можно подать интереснее. Например, добавить трав и назвать услугу таежным СПА, которое будет пользоваться большой популярностью.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

«Власть заинтересована в развитии»

Диляра Окладникова также призвала представителей муниципальных образований не оставлять без внимания зарождающийся бизнес на сельском гостеприимстве. Будет лучше разработать и утвердить стратегию развития туризма, определить отдельного специалиста в администрации, который бы курировал это направление.

– Мы общались с руководством территорий – очень активные мэры, которые заинтересованы в развитии сельского туризма, – подчеркнула Диляра Окладникова. – Цветок мы посадили, но его нужно дальше поливать. Здесь должна быть комплексная работа, в том числе внутри муниципалитетов. Если есть возможность, с включением в бюджет расходов на развитие сельского туризма.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

Ирина Дубенкова обратила внимание на то, что еще остаются проблемы с легализацией в сельском туризме. Как оформить гостевые дома, которые, по сути, являются частным жильем, как вывести из тени жителей, которые занимаются коммерцией, как, в конце концов, отслеживать питание туристов, чтобы никто не отравился. Вопросов очень много, решать их будут совместно с органами областной власти, в частности с агентством по туризму, общественными организациями малого и среднего предпринимательства.

Пресс-конференция проекта "Турдесант" .

Фото: Андрей Фёдоров

– Развитие сельского туризма в Братском районе, на мой взгляд, будет тормозиться еще и из-за отсутствия нормальных дорог, – считает Надежда Жукова, помощник сенатора РФ Андрея Чернышева, депутат думы Братского района. – Мы со своей стороны намерены инициировать решение этого вопроса на областном уровне. Речь идет, конечно, не о строительстве региональных дорог, а об их ремонте. Хотя бы на перспективу – на 2025 и последующие годы.

Диляра Окладникова также рекомендовала проводить работу с компаниями, чтобы привлечь частные инвестиции на создание туристской инфраструктуры, в том числе дорог.

– На сегодняшний день мы разработали семь фирменных туров для Усольского и Братского районов, – резюмировал Александр Откидач. – Не все из них готовы прямо сейчас к продаже. Где-то есть тонкости юридического характера, а где-то сами люди не до конца понимают своих возможностей, боятся. Наш проект все-таки про людей и для людей, и мы не можем себе позволить кого-то оттолкнуть.

Руководитель «Турдесанта» уверен: через несколько лет разные районы Иркутской области будут конкурировать друг с другом за туристов. «Семье из Иркутска придется выбирать, в какую деревню поехать на выходные, – улыбается Александр Откидач. – В этом году мы окончательно поняли: сельский туризм – не миф».