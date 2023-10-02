ПСБ: развитие инфраструктуры обратного выкупа редких бриллиантов расширит их инвестиционный потенциал

Российский рынок инвестиционных бриллиантов активно развивается, и для дальнейшего упрощения частных инвестиций в драгоценные камни необходимо поступательное развитие инфраструктуры обратного выкупа: создание такой опции для индивидуальных редких бриллиантов. Такое мнение высказала Юлия Карпова, руководитель дивизионов «Частный капитал» и «Финансовые рынки» ПСБ, выступая в сессии «Перспективы рынка инвестиционных бриллиантов» на площадке Московского финансового форума.

По ее словам, сегодня в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций. Этому, в частности, способствовала отмена НДС на покупку драгоценных камней осенью прошлого года. Многие клиенты private banking, по словам Юлии Карповой, для диверсификации своих портфелей рассматривают бриллианты как еще один эффективный финансовый актив, обладающий инвестиционным потенциалом. И на фоне роста популярности альтернативных вложений банки предлагают качественный сервис по инвестициям в бриллианты.

Среди других мер, которые способствовали бы росту интереса и доступности такого вида инвестиций, участники дискуссии также назвали дальнейшую пролонгацию налоговых льгот бессрочно и необходимость снижения порога инвестирования в драгоценные камни.



«Бриллианты - перспективная и интересная инвестиция, которая расширяет ландшафт альтернативных инвестиционных инструментов. Мы предложили инвестиционные бриллианты клиентам ПСБ Private Banking в июне этого года. Клиентам доступны как редкие экземпляры с наибольшим инвестиционным потенциалом и высокой коллекционной стоимостью, так и "бриллиантовые корзины" – наборы драгоценных камней с единой ценой за карат, для которых предусмотрена опция хранения и обратного выкупа. Анонсируемые сегодня изменения однозначно будут способствовать росту популярности инвестиций в этот класс актива, а также позволят более широкому кругу инвесторов открыть для себя этот интересный формат альтернативных инвестиций», - отметила Юлия Карпова.