Иркутский завод полимеров будет запущен в декабре 2024 года, заявил на БРИФ'23 генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

– Строительство Иркутского завода полимеров мы собираем завершить в декабре 2024 года, как я уже говорил на Тюменском нефтегазовом форуме, когда мы презентовали проект. Мы будем разгоняться весь 2025 год и выйдем на полный режим, конечно, в 2025 году. Но первые тонны (полимеров – ред.) получим в декабре 2024 года, – уточнил Яков Гинзбург.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. Завод является частью проекта, который подразумевает создание системы предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год. ИНК реализует этот проект с 2014 года.