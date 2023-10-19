Новости

Китайские тягачи подорожали на 30%

На цены повлияли изменение курса рубля к юаню и ставка утильсбора на иностранную технику, сообщили «Известиям» представители отрасли.

С начала 2023 года стоимость китайских магистральных тягачей — машин, предназначенных для перевозки грузов на большие расстояния, — выросла на 30%, рассказал «Известиям» менеджер по работе с ключевыми клиентами «Даюн-Рус» (официальным дистрибьютором грузовиков DAYUN) Ибрагим Басим.

А по оценке гендиректора «Авто-ПЭК» Дмитрия Иевлева, эта цифра даже выше.

– Стоимость седельного тягача массой от 12 до 20 т возрастом от ноля до трех лет только по итогам третьего квартала 2023 года увеличилась в среднем с 8 до 12,7–14 млн рублей, (т.е. на 59–75%, – «Известия») – рассказал он.

Цены на китайские грузовики «выросли колоссально», подтвердил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, цена тягача, который в начале года стоил 6 млн рублей, сейчас может достигать 10 млн.

Читайте также:

Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Китай
13 октября 2023
Грузы произвели настоящий фурор. Стоимость автомобильных перевозок растет
12 октября 2023

Ранее стало известно, что 50% россиян недовольна клиентским сервисом дилерских центров. Большинство опрошенных приобретают автомобили в дилерских центрах, однако 49% недовольны клиентским сервисом при покупке. Респонденты аргументируют это тем, что дилеры навязывают свои услуги, берут наценку за сервис и агрессивно продают, но не оказывают качественную консультацию, говорится в исследовании аналитического агентства A2:Research.

Россияне не отказываются от покупки личных транспортных средств. Почти половина (45%) респондентов планируют покупку автомобиля в ближайшие несколько лет. Большинство из них (82%) рассматривают исключительно подержанный транспорт. Чаще всего покупатели планируют брать такие автомобили в дилерских центрах (42%) и почти каждый третий (30%) будет искать через знакомых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#логистика":
Все материалы сюжета (91)


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
От спецпроекта до ивента. Как Собака.ru помогает нестандартно информировать клиентов
«Фокус на коллаборации». Как прошел бизнес-интенсив «Новый босс» в Иркутске
10 октября в Иркутске пройдет бизнес-форум «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес