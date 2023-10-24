Турбулентность – это надолго

Что происходит в российской экономике? Как чувствуют себя важнейшие отрасли и рынки? Как строить прогнозы и развивать проекты в ситуации, когда жизнь подкидывает риски из области невозможного? Об этом эксперты рассуждали на секции БРИФ'23 «Ситуация в экономике и отрасли: вызовы и перспективы». Главный вывод: эпоха турбулентности - надолго, и это надо принять.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

Российская “нефтянка” устояла

Падения нефтедобычи в России удалось избежать. Если в 2021 году объем добычи, по данным Kept, составлял 524 миллионов тонн, в 2022-м вырос до 534 миллионов (ценовой потолок заработал только с декабря - Ред.), то в 2023 ожидается на уровне 527 миллионов тонн. Сокращение относительно прошлогодних показателей целиком укладывается в сделку ОПЕК, считает руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий:

“Мы сумели направить наши потоки на другие рынки и продолжаем занимать лидирующие позиции среди стран-экспортеров нефти. При этом дисконт на нефть Urals по отношению к цене на Brent, который в прошлом году доходил временами до 35-40%, на данный момент не превышает 15%.”

Вместе с тем растет себестоимость добычи, поскольку увеличилась налоговая нагрузка на нефтяную отрасль, выросла стоимость технологий, оборудования, химии для добывающей отрасли – как из-за сложностей с поставками, так и из-за курса валют. Сказывается дефицит высококвалифицированных кадров.

В газовой отрасли ситуация более напряженная. Объем экспорта трубопроводного газа сократился практически в два раза. Если в 2021 году в России добывалось 763 миллиарда кубометров природного газа, из которых 32% шло на экспорт, то по итогам 2023 года добыча, как ожидается, составит 642 миллиарда, и только 20 процентов будет экспортировано. Есть планы на строительство магистрального газопровода “Сила Сибири-2” для переориентации потоков на восток, однако это перспектива 2030 года.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

В этих условиях внимание игроков направлено на экспорт сжиженного природного газа. Сегодня его отгрузка ограничена объемами имеющихся мощностей для производства, хранения и перевозки СПГ. Но их прирост ожидается в перспективе 3-5 лет за счет ряда инфраструктурных проектов на востоке страны.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе нефтегазовой отрасли, как указывает эксперт, необходимо справиться с рядом серьезных вызовов. Прежде всего, сократить зависимость от зарубежных технологий.

– Активы и компетенции “большой четверки” глобальных нефтесервисных компаний (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) так или иначе все же остались в стране, пусть даже их доля на рынке сократилась с 14 до 11 %. Но на эти 11% приходится самая сложная технологическая часть – в том числе разработка трудноизвлекаемых и работа на шельфе. У нас есть 5-7 лет, чтобы перенять у этих компаний технологические решения. И деньги, которые сейчас зарабатывает отрасль, инвестировать в ноу-хау, – убежден Коротецкий.

Также необходимо развивать внутреннее потребление газа и газохимию – а это требует значительных инвестиций в развитие инфраструктуры. Наконец, нужно работать над снижением затрат на добычу – в этом могут помочь цифровые решения.

Быстрого снижения ставки ЦБ не будет: как это скажется на финансовых рынках?

Старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов отмечает, что финансовые рынки сейчас довольно нестабильны.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

Валютный рынок

Пять кварталов подряд рубль ослабляется и при этом показывает значительную волатильность. Факторов, которые влияли на курс, несколько. Экспорт, который то сокращался из-за низких цен на энергоносители, то рос, но при этом определенные пулы ликвидности экспортеры держали за пределами страны. Импорт, который в прошлом году упал, но теперь восстанавливается так активно, что даже действия Центробанка его не могут притормозить. Иностранный капитал, который уходил очень активно. Российский капитал, который тоже уходит. Продолжают влиять санкции – вектор западных стран на недружественные действия, очевидно, сохранится.

“В будущем, по нашим прогнозам, рубль укрепится на отметке 90-95 рублей. Но не раньше, чем удастся развернуть валютные потоки - вернуть экспортную выручку в страну или сократить импорт”, – поясняет Юрий Тулинов.

Рынок облигаций

Политика Центробанка отражается на динамике рынка облигаций. Пятилетние ОФЗ сейчас демонстрируют доходность выше 10%. На этот рынок также влияет рост расходной части бюджета – на 2024 год плановые расходы увеличились на 10 триллионов. Центробанк рассматривает этот факт как инфляционный риск, что также заставляет его держать высокую ставку.

“Быстрого снижения ставки ЦБ ждать не придется. Наш прогноз: после достижения 14% ключевая ставка опустится к 10% - но ближе к концу следующего года”, – отмечает эксперт.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

Банковское кредитование

Высокая ставка будет влиять на динамику кредитования – ЦБ стремится, чтобы прирост кредитов в рублях (у корпоративных заемщиков на 30% по году, у физических на 20%) выходил на более умеренные темпы - около 10%.

Банки тоже не спешат раздавать “дешевые” деньги: они с одной стороны ориентируются на доходность долгосрочных облигаций, с другой понимают, что из-за борьбы Центробанка с инфляцией экономика будет замедляться, и в этой ситуации им придется более требовательно подходить к риск-стандартам. К тому же в перспективе 2-3 лет, если не изменится санкционная политика, банки могут упереться в лимиты капитала:

“Мы остались без западных финансовых рынков. На азиатских тоже нет потока желающих кредитовать российскую экономику, поэтому ресурсы придется брать внутри. Но одно дело, когда крупнейшие российские монополии кредитуются у всего мира, а другое, когда этим занимается только определенный пул российских банков, которые вынуждены поддерживать нормативы концентрации капитала на одного заемщика”.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

Рынок акций

“На рынке акций сейчас доминируют физические лица. С одной стороны, это хорошо: рынок ликвиден, он не исчез, когда с него ушли крупные зарубежные инвесторы, занимавшие более 50%. С другой, физлица не всегда знают, как интерпретировать финансовую отчетность. Поэтому у них часто возникает соблазн уйти от крупных компаний к компаниям второго эшелона, а те могут в один день показать +20 к стоимости акций, в другой -30”, – описывает ситуацию Тулинов.

Для эмитентов выход на биржу усложняется неопределенностью налоговой политики. Для той же нефтяной индустрии решения пересматриваются с завидной частотой. Сложно строить финансовую модель, когда не знаешь, что заложить на налоги и какая часть свободных средств останется под дивиденды.

“Сегодня практически невозможно найти дешевый капитал, чтобы закрыть потребности в финансировании, кроме узкого набора специальных стимулирующих программ или субсидий со стороны государства”, – резюмирует эксперт.

“Управлять теми рисками, которыми реально можем управлять”

В условиях высокой неопределенности остро встает вопрос: как прогнозировать затраты и учитывать риски? Особенно есть речь идет о проектах, требующих длительных сроков реализации, высоких капитальных затрат и, к тому же, зависимых от импорта технологий, оборудования и иногда рабочей силы.

БРИФ'23. Фото : Евгений Козырев

Руководитель группы по управлению строительными проектами компании Kept Алексей Медников предлагает отходить от привычных моделей прогнозирования и занять проактивную позицию.

По слова эксперта, существующие методологии прогнозирования, как правило, заимствованы нами из западной экономики, которой свойственны низкая инфляция, высокая конкуренция, прозрачный рынок услуг и достаточно простой доступ к статистике. На российском рынке эти условия в принципе не всегда выдерживались. А последние 3-4 года и вовсе показали, что нужны другие форматы планирования.

“Наступившая эпоха геополитической конкурентности будет длиться еще 5, 10, 20 лет. Нас ждет период высокой инфляции, протекционизма отдельных стран. И наша задача - объективно смотреть на вещи и управлять теми рисками, которыми мы можем управлять. Например, формировать ускоренными темпами российскую инженерную школу для производства оборудования и технологий. Заново создавать школу проектирования, возрождать отраслевые проектные институты. Обеспечивать приток рабочей силы - повышать престиж отрасли, привлекать мигрантов. Формировать рынок EPC-подрядчиков”, – перечисляет Медников.

Климатическая повестка не монетизируется

Одной из жертв турбулентности в макроэкономике, казалось бы, должна стать повестка ESG. Уже звучат мнения, что тема становится токсичной, западные компании отказываются от нее. Так ли это?

Игорь Коротецкий отмечает, что на самом деле, Европа вкладывает один триллион евро в развитие зеленой энергетики. Правда, это не столько вопрос следования ESG-повестке, сколько стремление снизить энергетическую зависимость от России. Тем не менее углеродный след европейской продукции будет ниже, чем российской.

“В дружественных странах ESG-повестка продолжается развиваться. Даже Центробанк РФ выпускает рекомендации по климатическим рискам для банков - как взаимодействовать с клиентами в рамках инвестиционно-кредитного портфеля”, – отмечает Коротецкий.

Вместе с тем российский бизнес и банки больше внимание уделяют социальной компоненте и компоненте корпоративного управления в ESG. Климатическая повестка пока непопулярна, признает директор-руководитель группы рейтингов устойчивого развития агентства “Эксперт РА” Юлия Катасонова.

“Мы проводили исследование среди корпораций: 54% не планируют разрабатывать климатическую повестку и не видят углеродный рынок перспективным для бизнеса. Основные причины – отсутствует сформированный рынок в стране, и, как следствие, нет ликвидности этого рынка, нет международного признания. Наконец, верифицировать климатический проект – это очень дорого. А у нас до сих пор нет утвержденной цены на углеродные единицы”, – приводит данные Юлия Катасонова.

Среди регионов только треть имеют отдельные климатические и экологические программы. Большинство не понимают, что такое ESG-повестка и как интегрируется в работу региональной власти. Меньше половины субъектов РФ готовы получать ESG-рейтинг и то – в долгосрочной перспективе. Хотя и признают его влияние на инвестиционную привлекательность.

Примерно 70% респондентов – и компаний, и регионов – не готовы привлекать ESG-кредиты или выпускать ESG-облигации, пока не будет господдержки этого направления. Поскольку, по их мнению, оптимальным дисконтом к ставке по “зеленой” повестке будут 5-10 базисных пунктов, банки же не готовы настолько дисконтировать кредиты.

Тем не менее, согласно исследованиям на июль 2023 года, объем рынка ESG-кредитов (с точки зрения целей, под которые привлекаются средства) составил 1,7 триллионов рублей. На первом месте – сфера недвижимости (на нее приходится 37 процентов портфеля), совсем немного ей уступает энергетика.