Альфа-Банк предложил льготные условия автокредитования для автомобилей HongQi

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Альфа-Банк стал эксклюзивным партнером по автокредитованию автомобилей премиум-класса HongQi, предложив клиентам выгодную ставку 0,01% на срок кредита от 12 до 36 месяцев.
Уже сейчас можно оформить кредит на модели авто HongQi H5 и HongQi HS5, в будущем в программу автокредитования войдет вся линейка бренда.
Оформление кредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Решение о выдаче приходит за несколько минут.
Воспользоваться предложением можно у автодилеров-партнёров банка по всей стране.
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