Купить автомобиль без посредников можно с Примсоцбанком

Оформить автокредит на покупку автомобиля категории «В» у физического лица можно в Примсоцбанке. Приобрести «железного коня» сейчас возможно всего по двум документам и по привлекательной ставке.

Одно из основных преимуществ автокредита «Из рук в руки» – это то, что продукт доступен только для оформления между физическими лицами. Требования к автомобилю – он должен быть не старше 15 лет на момент оформления кредитного договора, не старше 6 лет на момент оформления кредитного договора – для автотранспортных средств, произведенных в Китае.

Подать заявку можно как в офисе, так и на сайте банка. Для оформления потребуется только паспорт и 2-ой документ на выбор, а оригинал ПТС при этом останется у вас на руках.

Условия по кредиту «Из рук в руки» следующие: минимальная сумма кредита 100 000 рублей, максимальная 3 500 000 рублей. Первоначальный взнос 20%. Фиксированная процентная ставка 14,9%. Кредит можно оформить на срок от 3 до 7 лет.

Получить подробную информацию о кредитах Примсоцбанка и подать заявку можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.