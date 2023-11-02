Банк «Открытие» обновил программу кредитования на автомобили KAIYI и BAIC

Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие») обновил условия программы автокредитования на покупку китайских автомобилей KAIYI и BAIC, производимых на калининградском заводе АВТОТОР. Клиентам банка доступно финансирование на покупку автомобилей марок по ставке от 10,5%.

В рамках залогового кредитования на новые автомобили KAIYI и BAIC клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и даже без первоначального взноса. Стоимость ТС при этом не ограничена.

Диапазон базовых процентных ставок составляет от 16,5% до 19% и зависит от суммы первоначального взноса и срока кредитования. Клиенту при этом предоставляется дисконт до 6% при подключении сервисной услуги «Ставка автомобилиста». Таким образом минимальная ставка по программе может быть снижена до 10,5% годовых в рублях.

«На сегодня марки представлены в России седанами, кроссоверами и внедорожниками, и модельный ряд постоянно обновляется. Бренды пользуются спросом и активно наращивают продажи, что позволило им уже по итогам сентября войти в топ-25 продаж новых авто. По данным регистраций, KAIYI занимает 14-е место, ежемесячно реализуя более 1000 а/м, а BAIC – 22-е, но активно стремится выше. Новые условия по программе поможет брендам стимулировать спрос, а клиентам банка – приобрести авто и получить финансирование на выгодных условиях», - отметила руководитель „Открытие Авто“ (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.