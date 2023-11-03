По вкладам предлагают 15%. Есть ли альтернативы среди других инструментов?

Эксперты назвали инструменты с сопоставимыми доходностями.

Текущий уровень ключевой ставки Центрального банка может снизить интерес инвесторов к фондовому рынку. Вместе с тем на нем по-прежнему можно найти перспективные инструменты. В их числе — ОФЗ, акции золотодобытчиков и некоторых нефтяных компаний, отмечают эксперты онлайн-конференции «Как заработать на рынке: в поисках свежих идей», которую провёл Finam.ru.

Главным экономическим событием прошлой недели стало повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых, тогда как консенсус-прогноз предполагал ее рост до 14%. На этом фоне ожидаемо выросли проценты по банковским вкладам, что может привести к перетоку средств из фондового рынка в депозиты.

Вклады или облигации?

«Для максимально консервативного инвестора [выбор в пользу вклада] — не самая плохая стратегия на пике роста процентных ставок в экономике», — отмечает старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Однако руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что ограничиваться одним инструментом не стоит: «Я бы не стала вкладывать все в один актив. Диверсификация по-прежнему актуальна с использованием не только финансовых активов, но и реальных (золото/монеты, земля и так далее). Среди инструментов с фиксированной доходностью, можно рассмотреть не только депозит, но и ОФЗ — доходность по ним сопоставима с депозитами, однако они ликвиднее, и риски невозврата ниже, чем у банков».

С тем, что ОФЗ выглядят привлекательно в текущих условиях, согласен автор телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрий Козлов. «ОФЗ предлагают высокие процентные ставки (12-13%), которые можно зафиксировать на годы вперед. В отличие от банковских вкладов, по которым горизонт очень короткий», — добавляет эксперт.

А что с акциями?

Оценивая перспективы фондового рынка, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов подчеркнул, что ключевая ставка выше 14% является запретительной для развития инвестиционной активности в России: «Ставка будет источником головной боли и фактором, сдерживающим спрос на акции закредитованных компаний, таких, как «Сегежа», а из фишек, видимо, «Газпром», или компаний с большой инвестпрограммой, в первую очередь hi-tech. Также ставка ухудшает виды на доходы банков».

Впрочем, даже в текущих условиях на рынке остаются интересные инвестидеи, уверены участники конфереции. В их числе — акции золотодобывающих компаний, которые в долгосрочной перспективе могут показать рост на фоне повышения котировок золота. «Я исхожу из сценария торможения мировой экономики в следующем году и перехода ведущих центробанков к снижению ставок при умеренном инфляционном фоне. В таком сценарии золото является бенефициаром и может пойти в направлении 3000 долларов за унцию. Мне представляется разумным иметь как золото, так и бумаги крепких золотодобытчиков («Полиметалл», «Полюс») в долгосрочном портфеле», — говорит г-н Локтюхов.

По мнению экспертов, на рынке акций также можно обратить внимание на бумаги «Транснефти». «В целом акции «Транснефти» интересны для долгосрочных покупок, возможно, даже по текущим котировкам в расчете на рост капитализации за счет индексации тарифов и сплита, а также неплохих дивидендов в ближайшие годы», — объясняет г-н Козлов.